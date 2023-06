Singapurs Flughafen Changi ist eine der wichtigsten Drehscheiben im internationalen Flugverkehr. Immer wieder hat er die Nase vorn bei der Auszeichnung zum besten Airport der Welt. Fluggäste genießen die Einkaufsmöglichkeiten, große Ruhezonen, die Fülle der Restaurants, die beeindruckende Organisation. Unbemerkt von ihnen aber spielen sich tiefgreifende Änderungen ab: So will Singapur, die schwerreiche Tropeninsel ohne eigene Bodenschätze, ihren Flughafen zum Weltmarktführer für „grünen Treibstoff“ machen. „Wir werden unseren Hafen und unseren Flughafen deutlich verbessern“, sagt Lawrence Wong, der nächste Ministerpräsident des Stadtstaates.

Vor wenigen Tagen hat Singapur die weltgrößte Herstellung von Flugbenzin aus wiederverwerteten Rohstoffen eröffnet – dazu zählen etwa Bratöl aus Restaurants oder Tierfette. Der finnische Raffineriekonzern Neste Oyj hat dafür gut 1,6 Milliarden Euro am Standort investiert. Mit einer Jahresproduktionskapazität von einer Million Tonnen synthetischem Flugbenzin (SAF) im südostasiatischen Stadtstaat hat sich Nestes Kapazität verzehnfacht. Trotzdem entspricht sie nur etwa 0,35 Prozent des gesamten Verbrauchs der Industrie. Auch dank staatlicher Hilfe haben die Finnen die Fläche der neuen Anlage mehr als verdoppelt. Ihr Materialmix wird anspruchsvoller: Inzwischen versuchen sie sich auch am Nutzen von Öl im Abwasser von Palmöl-Mühlen und dem Einsatz von Algen.

Unter anderem wird nun auf ihrem Gelände auch Wasserstoff gewonnen, der für die Verfahren genutzt werden wird. Das hilft der Transportdrehscheibe Singapur mit ihrem Hafen und ihren Flugplätzen: Auch sie brauche SAF, um ihre Ziele einer Dekarbonisierung bis 2050 zu erreichen, erklärte Industrieminister Gan Kim Yong. Im nächsten Jahr wollen die Finnen dann auch ihren Ausstoß an SAF am Standort Rotterdam um 500.000 Tonnen erweitern. Ende 2026 könnte er in den Niederlanden bis auf 1,2 Millionen Tonnen wachsen und damit an Singapur vorbeiziehen. „Natürlich ist das in keiner Weise ausreichend“, heißt es in Singapurs Regierung mit Blick auf die neue Anlage. „Aber es ist ganz sicher notwendig.“

Treibstoff aus Speiseölen

Bis Juli testen die staatliche Fluggesellschaft Singapore Airlines und ihre Billigtochter Scoot das neue Flugbenzin aus Reststoffen in einem einjährigen Versuch schon. Auch die Konkurrenz von American Airlines, Ryanair, Malaysia Airlines oder Etihad probiert ähnliche Mixturen. Die Lufthansa nutzt in ihrer Gruppe SAF „aus biogenen Reststoffen, beispielsweise aus gebrauchten Speiseölen“. Seit Jahren gehöre sie zu den weltweit größten Käufern von SAF und habe „sich nachhaltiges Kerosin für eine Viertelmilliarde Dollar gesichert, um die in den kommenden Jahren absehbar steigende Nachfrage bedienen zu können“, erklärt sie. Regionen und Länder wie die Europäische Union, aber auch Japan, Großbritannien und Amerika peilen einen Einsatz von SAF in der Größenordnung von 6 bis 10 Prozent bis 2030 an.

Auch Logistiker arbeiten sich vor: Die Schweizer Kühne & Nagel haben im vergangenen Jahr rund 7 Prozent der weltweiten SAF-Produktion aufgekauft. „Zur Herstellung von synthetischem Kerosin zum Beispiel auf Basis von Pflanzenölen, Altfetten oder Holzabfällen (Biofuels) gibt es inzwischen eine Reihe zugelassener Verfahren. Woran es in Europa mangelt, ist eine ausreichende Anzahl von Bioraffinerien, die den Bedarf decken könnten. Außerdem ist nachhaltiges Kerosin in der Herstellung noch teurer als herkömmliches Flugbenzin“, sagt Siegfried Knecht, Vorstandsvorsitzender der Aireg, einer Lobbygruppe, die auch die Deutsche Post DHL mitgegründet hat.