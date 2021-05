Singapur : Das erste coronasichere Hotel

Hier hat Rotlicht eine ganz besondere Bedeutung: Leuchten die Raumnummern rot auf, lauert dahinter das Ungewisse. Denn der Gast in diesem ganz besonderen Hotel hat seinen Corona-Test noch nicht bestanden. Stellt sich dann heraus, er ist gesund, springt das Licht an der Holztür auf Grün um. Dann hat er Ausgang, darf seine Geschäfte aufnehmen, Gesprächspartner treffen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge



Das ist etwas Besonderes in diesen Corona-Monaten, vor allem in Singapur. Denn nach dem Aufkommen neuer Fälle und aus Sorge vor den Folgen der Katastrophe in Südasien hat der strikte Stadtstaat seine Einreisebedingungen noch einmal drastisch verschärft: Wer nun einreist, muss – mit Ausnahme ganz weniger Absenderländer – nun schon drei Wochen in bezahlte Quarantäne, oft in Hotelräume, in denen sich nicht mal ein Fenster öffnen lässt. Zudem werden derzeit auch nur noch ganz vereinzelte Arbeitsvisa ausgegeben. Damit hat die Inselstadt Zugbrücken hochgezogen und sich abgeriegelt, um ihre Bewohner zu schützen.