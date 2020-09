Coronafreie Flüge : Schnelltests sollen die Luftfahrt retten

Erst testen, dann starten. Das gilt nun für Passagiere der italienischen Fluggesellschaft Alitalia zwischen Rom und Mailand. Seit der vergangenen Woche sind zwei der täglich sieben inneritalienischen Flüge für getestete Passagiere reserviert. Testen lassen können sich die Reisenden bis zu 72 Stunden vor Abflug zu Hause, oder sie nutzen Schnelltests in einem für Autos erreichbaren „Drive-in“, der auf dem Langzeitparkplatz des römischen Flughafens Fiumicino eingerichtet wurde. Abfliegende Passagiere erhalten dort Vorrang – auf einer Spur mit weniger Wartezeit. Das Ergebnis soll nach 25 Minuten vorliegen. Falls die potentiellen Passagiere erfahren, dass sie sich infiziert haben, gibt es die Möglichkeit, den Abflug in die Zukunft zu verschieben.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z. Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Roms Flughafen Fiumicino und die Gesellschaft Alitalia versuchen mit den neuen Prozeduren, ihr Fluggeschäft wiederzubeleben. Hinter dem Testlauf für Inlandsstrecken steht ein größerer Plan. Marco Troncone, Chef von Aeroporti di Roma, nennt als strategisches Ziel, nach einem erfolgreichen Versuch das Modell auszuweiten, damit auch interkontinentale Flüge von den Aufsichtsbehörden als sicher eingestuft werden. Insbesondere die Transatlantikstrecke zwischen Rom und New York hat er Blick.

Rom ist damit Vorreiter mit einem Projekt, dass nach den Vorstellungen vieler Luftfahrtmanager schon bald Karriere machen könnte, womöglich gar zum Standard für viele Flugverbindungen in Zeiten der Corona-Pandemie werden könnte. Auch die Deutsche Lufthansa bereitet sich auf Schnelltests für Passagiere vor. Man arbeite mit Partnern in Amerika an transatlantischen Pilotstrecken, bestätigt der Konzern. Ein Einführungsdatum für die durchgetesteten Flüge gibt es noch nicht, es könnte aber sehr schnell kommen. Wenn Gespräche mit amerikanischen Behörden zum Abschluss kommen, erscheint ein Start noch im Oktober möglich. Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr sagte am Freitag in einer Online-Konferenz, er erwarte in den kommenden Wochen grünes Licht. Der Konzern hatte zuvor schon mitgeteilt, in den kommenden Wochen Chargen von Schnelltests von Pharmaunternehmen einkaufen zu wollen. Durchführen wird der Konzern die Tests nicht selbst, sondern auf Fachpersonal zurückgreifen, wie es bislang schon mit Antikörpertests nach der Ankunft in Deutschland gehandhabt wurde.

Flüge gegenüber Zugverbindungen attraktiver

Die gesamte Luftfahrt setzt große Hoffnungen in Schnelltest-Vorhaben. Angesichts steigender Covid-19-Zahlen in zahlreichen Ländern und zuletzt auch neu ausgerufener Reisewarnungen rechnen die Unternehmen kaum noch damit, dass kurzfristig ein Abflauen der Pandemie zur Belebung des Flugverkehrs beiträgt. Es soll über die Schnelltests daher ein Weg gefunden werden, dennoch für Passagiere ein Reisen in einem geschützten Rahmen zu schaffen. Außerdem sollen die Tests zu Ausnahmen bei bestehenden Beschränkungen verhelfen, damit Passagiere an Zielen sich nicht länger in Zwangsquarantäne begeben müssen oder gar abgewiesen werden. Dass Impfstoffe schon binnen weniger Monate in ausreichendem Maße für alle potentiellen Passagiere zur Verfügung stehen, erwartet man in der Lufthansa-Zentrale nicht.