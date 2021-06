Neue AmCham-Präsidentin : Die erste Frau fürs deutsch-amerikanische Wirtschaftsklima

Auf die Frage nach ihrem letzten USA-Besuch kommt Simone Menne ein bisschen ins Grübeln. Das müsse Ende 2019 gewesen sein, zur bislang letzten Präsenzsitzung des Aufsichtsrats von Johnson Controls Internationals. Seitdem hat Corona bekanntlich nicht nur den Veranstaltungskalender des amerikanischen Mischkonzerns in die Cyberwelt verdrängt. Zwar habe die Umstellung auf virtuelle Treffen erstaunlich gut funktioniert. Doch wie viele Manager und Managerinnen kann es auch Simone Menne kaum erwarten, endlich wieder in die Vereinigten Staaten reisen zu können

Sven Astheimer Verantwortlicher Redakteur für die Unternehmensberichterstattung. Folgen Ich folge





„Wir wollen wieder physische Meetings“, sagt die 61 Jahre alte Menne, „das vertrauliche Gespräch beim Dinner ist doch etwas anderes.“ An solch exklusiven Runden wird Menne künftig noch häufiger teilnehmen als in der Vergangenheit. Denn seit Freitag ist sie die Präsidentin der „American Chamber of Commerce in Germany“, kurz AmCham Germany. Ein privater Verein, dem rund 2000 Mitglieder – meist Unternehmen aus beiden Ländern – angehören.