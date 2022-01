F.A.Z. exklusiv : Siltronic-Verkauf kurz vor Genehmigung aus China

Die milliardenschwere Übernahme des deutschen Halbleiterkonzerns Siltronic durch den taiwanischen Konkurrenten Globalwafers steht offenbar kurz vor der Genehmigung durch die chinesische Wettbewerbsbehörde. Damit hängt der Verkauf des Münchener Unternehmens nur noch an der Zustimmung durch das Bundeswirtschaftsministerium. Bis zum 31. Januar müssen alle Genehmigungen eingegangen sein, sonst platzt der Verkauf.

„Wir warten in China noch auf die endgültige Genehmigung. Aber alle Fragen sind beantwortet“, sagte die Vorstandsvorsitzende von Globalwafers, Doris Hsu, am Dienstag der F.A.Z.. Es handele sich dabei offenbar nur noch um ein technisches Prozedere. Hsu sprach von einer konstruktiven Diskussion mit China. Sie glaube nicht, dass die Entscheidung der chinesischen Behörden durch die Rivalität im Halbleiterbereich zwischen China und Taiwan beeinflusst werde, wies Hsu Befürchtungen zurück, dass der chinesische Regulierer State Administration for Market Regulation (SAMR) in der internationalen Konkurrenz durch industriepolitische Erwägungen geleitet werde.

Durch die Übernahme würde Globalwafers nach der japanischen Shin-Etsu-Gruppe zum zweitgrößten Hersteller und Anbieter von Siliziumwafer in der Welt aufsteigen. Die Akquisition, die Siltronic mit knapp 4,4 Milliarden Euro bewertet, war zuvor schon von Regierungsbehörden in Europa, den Vereinigten Staaten, Korea und Japan genehmigt worden. Damit steht nur noch die Erlaubnis des Bundeswirtschaftsministeriums aus. Das Bundeskartellamt hatte die Transaktion schon Anfang des vergangenen Jahres genehmigt.

„Die Zentrale von Globalwafers steht in Taiwan. Vielleicht ist das Teil der Bedenken“

Hsu sagte der F.A.Z.: „Wir sind pro-aktiv und in konstruktiven Gesprächen mit den zuständigen Stellen. Das selbsterklärte Ziel der neuen Regierung in Berlin ist es, Europa in ein Powerhouse der Chipfertigung zu machen, um auf diesem Gebiet wieder souverän zu werden. Die Zentrale von Globalwafers aber steht in Taiwan. So gesehen, sind wir kein europäisches Unternehmen. Vielleicht ist das Teil der Bedenken.“

Die Übernahme fällt in eine Zeit, in der Europa sich bemüht, den in der Halbleiterindustrie während der vergangenen 15 Jahre verloren gegangenen Boden wieder gut zu machen und eine gewisse Unabhängigkeit in dieser Schlüsselindustrie erlangen will. Deutschland hat in Dresden den europaweit bislang größten Halbleiterstandort Europas. Es spielt in der Industriepolitik Brüssels eine zentrale Rolle.

„Wir schätzen Deutschland für seine Effizienz und seinen hohen Grad an Organisation“, sagte Hsu. „Wir wissen auch, dass eine solche Übernahme in der behördlichen Bewertung sehr kompliziert ist, aber zwölf Monate sind schon eine lange Zeit. Daher sind wir etwas überrascht. Wir beschweren uns nicht, aber während eines solchen Zeitraums hätten wir eine neue Fabrik schon quasi zur Hälfte fertigstellen können.“ Das Bundeswirtschaftsministerium ließ eine Anfrage der F.A.Z. am Dienstag zunächst unbeantwortet.