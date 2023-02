Ein Jahr es ist her, dass der taiwanische Konkurrent Globalwafers den deutschen Waferhersteller Siltronic übernehmen wollte – und an der fehlenden Zustimmung der deutschen Bundesregierung scheiterte. Zuvor hatte der Zusammenschluss, der die beiden Hersteller zur Nummer zwei der Branche ge­macht hätte, monatelang in der Schwebe gehangen.

Globalwafers hatte den Aktionären 4,4 Milliarden Euro angeboten und sich an der Börse auch schon kräftig mit Siltronic-Aktien eingedeckt. Am Ende aber ließ man in Berlin die Frist für die nötige Zustimmung verstreichen und das Geschäft platzen. Das sorgt in München noch heute für Verwunderung.

„Es ist nach wie vor schade, dass der Zusammenschluss mit Globalwafers nicht funktioniert hat“, sagt Christoph von Plo­tho im Gespräch mit der F.A.Z. „Dieser Konsolidierungsschritt hätte der Industrie gutgetan“, meint der Siltronic-Vorstandsvorsitzende.

Denn Größe schafft Verbundvorteile, und diese sind entscheidend für die Hersteller von Siliziumwafern, je­nen glänzenden, kaum einen Millimeter dünnen, aber pizzagroßen Scheiben, auf denen in wochenlanger Arbeit und in Tausenden Produktionsschritten daumennagelgroße Computerchips gefertigt werden.

„Die Politik wollte den Deal nicht“

Durch den deutsch-taiwanischen Zu­sammenschluss wäre ein Konzern entstanden, der es hinsichtlich Umsatz und Ab­satz mit dem großen japanischen Konkurrenten Shin-Etsu hätte aufnehmen können. Zudem hätte das Unternehmen über ein Netzwerk von Fabriken und Entwicklungslabors in Asien, Europa und auch Nordamerika verfügt und die technische Entwicklung von der Spitze her mitbestimmt.

Das wären wichtige Vorteile in einer kapitalhungrigen Branche wie der Halbleiterindustrie gewesen. Man hätte Ressourcen für den nächsten Wachstumssprung bündeln können, stattdessen ge­hen Siltronic wie auch Globalwafers ihren Weg nun Schritt für Schritt allein – auch wenn die Taiwaner nach wie vor ein großes Aktienpaket am deutschen Konkurrenten halten.

„Ich habe die Entwicklung in Berlin damals aus der Entfernung beobachtet und den Eindruck gewonnen, dass die Politik den Deal nicht wollte“, sagt von Plotho und zieht die Augenbrauen leicht nach oben. Er sitzt in einem Besprechungsraum der Zentrale in München, wirkt gelassen und aufgeräumt. Politische Entscheidungen kommentiere man nicht permanent, ein Vorstand müsse immer realistisch sein – und Optimismus in den eigenen Reihen verbreiten, allerdings auch einen Ausweichplan haben.

Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen

„In dem Jahr, in dem die Übernahme in der Schwebe war, hat sich natürlich auch einiges verändert“, sagt von Plotho und spricht über die Konfrontation zwischen Amerika und China, die sich da­mals weiter zugespitzt hatte und in der Folge die ohnehin pandemiebedingt ge­störten Lieferketten zusätzlich beeinträchtigte.

Während Amerika weiterhin der bedeutendste Impulsgeber der Halbleiterindustrie ist, ist China der wichtigste Zulieferer von Rohstoffen für Chips. Es ist der größte Produzent von Reinst­silizium und seltenen Erden. Der Westen übt sich nun in Technologiesanktionen, das Reich der Mitte hingegen im Aufbau autarker Hightechsektoren – und im Sä­belrasseln gegenüber Taiwan, das unabhängig bleiben möchte.