Seit 125 Jahren werden im Krefelder Stadtteil Uerdingen Züge produziert. So uralt das Siemens-Werk äußerlich anmutet, so ultramodern ist die Produktion.

Wer sich eines der ältesten Zugwerke Deutschlands anschauen will, reist nicht mit der Bahn zum Werkstor, sondern kommt mit dem Auto, dem Bus oder zu Fuß. Der Bahnhof im Krefelder Stadtteil Uerdingen ist noch gut einen Kilometer von den Fabriktoren von Siemens Mobility entfernt. Das Werk mit Wurzeln bis in das 19. Jahrhundert zurück hat zwar über eine sogenannte Gleisharfe einen direkten Anschluss an das Netz der Deutschen Bahn – allerdings nicht für den Personenverkehr. Die Gleise braucht es zur Belieferung mit Materialien und vor allem zur Auslieferung der rund 600 jeweils tonnenschweren Wagen, die hier im Jahr gefertigt werden und größtenteils über die Schiene zum Kunden gelangen.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Es ist das Werk von Siemens Mobility, in dem Hochgeschwindigkeitszüge produziert werden, die Siemens unter der Marke Velaro international verkauft. In Deutschland sind sie in erster Linie als ICE bekannt. Es ist der von der Bahn gewählte Name für die Anfang der 1990er-Jahre erstmals auf das Gleis gebrachten Superschnellzüge, deren Prototyp damals bis zu 416 Kilometer in der Stunde schnell war. Fast alle ICE der Deutschen Bahn stammen von Siemens. Im Werk in Krefeld produziert der Münchener Konzern daneben verschiedene Varianten des Regionalzugs Desiro und des Nachfolgers Mireo sowie den ICE 4, eine Kooperation mit Bombardier.