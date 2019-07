Starmanagerin : Siemens steht vor einer brisanten Trennung

Janina Kugel hat Siemens ein junges Image verpasst. Im Januar wird sie den Konzern aber wegen Unstimmigkeiten wohl verlassen. Darüber diskutiert an diesem Mittwoch der Aufsichtsrat. Der Bedarf an Powerfrauen bleibt jedoch groß.

Siemens steht vor einem spektakulären Personalwechsel: Janina Kugel, eine der Star-Managerinnen des Landes, verlässt offenbar den Münchner Traditionskonzern. Die Trennung scheint beschlossene Sache, wie in jeder verkorksten Beziehung geht es nur noch um die Frage: Wer hat Schuld? Will Siemens die Vorstandsfrau loswerden, weil sie den Ansprüchen nicht mehr genügt? Oder zieht sie einen Schlussstrich, weil andernorts aufregendere Aufgaben warten?

Wie immer in solchen Situationen, ist die Antwort nicht eindeutig. Die Wäsche, die dabei gewaschen wird, ist jedenfalls ziemlich schmutzig. Auch das ist nicht unüblich. Klar ist: Man geht getrennte Wege. Die Tage der „K+K-Herrschaft“, wie intern gespottet wurde, als Vorstandschef Joe Kaeser und Janina Kugel in trauter Harmonie das öffentliche Bild von Siemens dominiert haben, sind gezählt. Kugel ist aus dem Spiel, wie „Handelsblatt online“ am Samstagmorgen als Erstes meldete.

Für diese Wende muss ihr der Konzern nicht mal kündigen: Ihr Vorstandsvertrag läuft im Januar aus. Wollte man ihn verlängern, würde es dafür allmählich höchste Zeit. Will man aber nicht, so zumindest heißt es im wachsenden Lager derjenigen, die ihrer überdrüssig sind. Joe Kaeser, ihr langjähriger Förderer, ist dazuzurechnen, einflussreiche Aufsichtsräte der Kapitalseite ebenso, angeblich auch unzufriedene Untergebene in ihrem Ressort.

Eine Prise Neid

Dabei bleiben Kugels Verdienste unstrittig, auch ihre Gegner erkennen an, dass sie dem 172 Jahre alten Konzern mit dem Ruf einer Ingenieursbehörde ein neues Image verpasst hat: jung, cool, auf der Höhe der Zeit. „Ihr glaubt ja gar nicht, wie hipp wir bei Siemens unterwegs sind“, das war ihre Botschaft auf den einschlägigen Podien.

Disruption, Diversity, Digitalisierung hat Kugel im Dienste Siemens’ gepredigt – und nebenbei den persönlichen Ruhm gemehrt. Eine Prise Neid ist daher sicher dabei, wenn ihr nun aus den Tiefen des Konzerns, im Schutz der Anonymität, fachliche Versäumnisse und eine Unlust am Tagesgeschäft vorgehalten werden.

Andererseits fühlte sie sich nicht ausreichend wertgeschätzt, distanzierte sich bisweilen unverhohlen von Beschlüssen des eigenen Vorstands, kokettierte obendrein mit einem Leben außerhalb von Siemens. Es wäre auch ein Wunder, hätten nicht regelmäßig Headhunter mit lukrativen Job-Angeboten angeklopft: Der Bedarf ist groß an Powerfrauen im Management. Anzeichen für den Knacks an der Siemens-Spitze sind schon seit Monaten erkennbar, etwa, als Joe Kaeser der Vorstandskollegin auf offener Bühne in schulmeisterlicher Art darlegte, was er von ihr erwarte in den Verhandlungen zum Stellenabbau.

Kugel war damals nicht amüsiert, das Verhältnis zu Kaeser ist offenbar angespannt, ein Schlussstrich jetzt ist insofern konsequent. Der Konzern wollte sich zu der Personalie am Samstag nicht äußern, Janina Kugel selbst auch nicht. An diesem Mittwoch wird die Welt schlauer sein. Dann tagt, routinemäßig, der Siemens-Aufsichtsrat.