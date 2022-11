Bilanz von Siemens : Rekordergebnis, höhere Dividende und ein gut gefülltes Orderbuch

Aktualisiert am

Die Firmenzentrale von Siemens in der Münchner Innenstadt Bild: dpa

Trotz Gegenwinds durch Lieferengpässe und die hohe Inflation bleibt Siemens angesichts eines Auftragsbestands von mehr als 100 Milliarden Euro zuversichtlich für das neue Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Jahr 2021/22 erzielte der Dax-Konzern operativ ein Rekordergebnis und erhöht nun die Dividende.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München.

„Die hohe Nachfrage nach unseren Hardware- und Software-Angeboten hält an“, sagte Vorstandschef Roland Busch auf der Bilanzpressekonferenz. So soll der konzernweite Umsatz in einer Spanne zwischen 6 und 9 Prozent wachsen. Damit wird der Traditionskonzern sogar noch etwas optimistischer als im abgelaufenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz um bis zu 8 Prozent zulegen sollte.

Das industrielle Geschäft soll demnach weiter profitabel wachsen. Für das Ergebnis je Aktie erwartet Siemens eine Spanne zwischen 8,70 und 9,20 Euro – nach 5,47 Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr, das allerdings auch durch hohe Abschreibungen beeinflusst war. Ohne die Belastung aus der Wertminderung erzielte Siemens ein Ergebnis je Aktie von 8,84 Euro.

Abschreibung auf Anteil an Siemens Energy belastet

Das vergangene Geschäftsjahr (per Ende September) hat Siemens mit Rekordwerten abgeschlossen. So legte der Umsatz um 8,2 Prozent auf 72 Milliarden Euro zu – und damit sogar etwas stärker als von Siemens vorhergesagt. Der Auftragseingang wuchs um 17 Prozent auf einen 89 Milliarden Euro. Auch das digitale Geschäft, mit dem Siemens künftig zunehmend Umsätze generieren will, steigerte der Konzern um rund 15 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro.

„Siemens hat im Geschäftsjahr 2022 mit einem Ergebnis auf Rekordwert von über 10 Milliarden Euro im industriellen Geschäft erneut eine hervorragende Leistung erzielt. Wir haben unsere Strategie erfolgreich umgesetzt, Marktanteile gewonnen und wertsteigerndes Wachstum erzielt“, sagte Busch. Wachstumstreiber waren abermals das Geschäft mit der Industrieautomatisierung, aber auch der smarten Infrastruktur.

Unterm Strich verblieben allerdings nur 4,4 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Grund dafür war eine milliardenschwere Abschreibung auf das Aktienpaket am Energietechnikunternehmen Siemens Energy, das seit dem Herbst 2020 unabhängig gelistet ist, an dem die Siemens AG aber noch rund 35 Prozent hält.

Im Sommer erster Quartalsverlust in zwölf Jahren

Im Sommer hatte Siemens wegen des hohen Kursverlusts des Energietechnikkonzerns den Anteil um 2,7 Milliarden Euro abgeschrieben, was Siemens den ersten Quartalsverlust in zwölf Jahren eingebrockt hatte. Das führte dazu, dass der Dax-Konzern die eigenen Ziele für das Gesamtjahr zurückschrauben musste. Auch der Rückzug aus Russland, wo Siemens insbesondere im Zuggeschäft tätig war, belastete die Bücher.

Positiv wirkten sich hingegen einige Verkäufe aus. So hatte sich Siemens unter anderem von der Brieflogistiksparte und vom Verkehrstechnikunternehmen Yunex getrennt. Die Aktionäre sollen daran teilhaben und eine Dividende von 4,25 Euro je Anteilsschein nach 4 Euro je Papier im Vorjahr erhalten.