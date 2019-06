Die Gelassenheit von Joe Kaeser war Anfang Mai doch recht betont gewesen, als der Vorstandsvorsitzende von Siemens über den Zustand der problembehafteten Energietechnik gesprochen hatte. „Gas and Power könnten wir ein paar Jahre so weiterführen“, sagte er auf der Quartalspressekonferenz, als er den Börsengang dieser Sparte für spätestens September 2020 angekündigt hatte. Gleichzeitig ließ er nebenbei wissen, dass dafür die Umstrukturierungen verschärft werden müssten. Statt der ursprünglich geplanten 500 Millionen Euro würden nun eine Milliarde Euro eingespart.

Die Börse jedenfalls reagierte positiv auf den erst kürzlich bekanntgegebenen zusätzlichen Abbau von 2700 Arbeitsplätzen in der Energietechnik. Seit dem Zeitpunkt ist der Aktienkurs von Siemens um rund fünf Prozent gestiegen. Die Maßnahme wird als offensives Vorgehen interpretiert, die angeschlagene, ertragsschwache Sparte für den geplanten Börsengang unter dem Projektnamen „Siemens Powerhouse“ zu trimmen und für Anleger attraktiv zu machen. Dabei wird das entstehende Schwergewicht am Aktienmarkt mit 27 Milliarden Euro Umsatz und 88.000 Mitarbeitern im ersten Schritt nicht dem breiten Publikum angeboten, sondern den Siemens-Aktionären per Abspaltung (Spin-off) ins Depot gelegt. Siemens wird gleich in die Minderheitsposition gehen und weniger als 50 Prozent halten.