„Bemerkenswertes Geschäftsjahr“ : Siemens kommt mit Milliardengewinn durch die Krise

Siemens verdient trotz Corona-Krise Milliarden. Zwar sank der Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr um ein Viertel, doch unter dem Strich steht immer noch ein Plus von 4,2 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Dabei half auch ein Schlussspurt mit starken Zahlen im vierten Geschäftsquartal von Juli bis September. Alleine in diesen drei Monaten verdiente Siemens 1,9 Milliarden Euro, wozu allerdings auch ein Gewinn aus der Abspaltung von Siemens Energy beitrug.

Siemens habe „ein bemerkenswertes Geschäftsjahr mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen“, sagte der scheidende Konzernchef Joe Kaeser. Die Jahreszahlen sind die letzten, die er verantwortet. Im Februar soll er von seinem Stellvertreter Roland Busch abgelöst werden.

Das Unternehmen sieht Kaeser „hervorragend aufgestellt“, nachdem es in den vergangenen Monaten sein Energiegeschäft als Siemens Energy an die Börse gebracht und die Antriebstochter Flender für rund 2 Milliarden Euro verkauft hat. Sein designierter Nachfolger Busch sprach von einem neuen Kapitel in der 173-jährigen Geschichte des Unternehmens.

Ein robuster Jahresabschluss

Für das seit Oktober laufende neue Geschäftsjahr 2021 zeigt sich Siemens optimistisch: Obwohl man „erhebliche Belastungen“ aus Währungseinflüssen erwartet, die die nominalen Wachstumsraten sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) der Industriegeschäfte stark belasten, soll der Gewinn „moderat“ steigen. Dabei geht der Konzern davon aus, dass die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft nicht dauerhaft belasten wird.

Allerdings litt auch Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr unter einem schwächeren wirtschaftlichen Umfeld. Der Umsatz sank bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 2 Prozent auf rund 57 Milliarden Euro. Auch der Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro bedeutet im Vorjahresvergleich ein Minus um 26 Prozent.

Den Aktionären will Siemens eine Dividende von insgesamt 3,50 Euro je Aktie zahlen, nach 3,90 Euro im Vorjahr. Bereinigt um die Abspaltung des Energiegeschäfts, welches Siemens im September an die Börse gebracht hatte, bedeutet dies den Angaben zufolge eine gleichbleibende Ausschüttung. Siemens konnte dabei auf einen robusten Jahresabschluss blicken. Im vierten Quartal verdiente das Unternehmen mit rund 1,9 Milliarden Euro 28 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Gewinn im fortgeführten Geschäft war hingegen rückläufig.

Neubewertung seines Anteils an Bentley Systems

Operativ wurde die Entwicklung weiter durch Nachfragerückgänge im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie belastet. Während sich das Software-Geschäft weiter robust entwickelte, hielt die schwächere Nachfrage in der Automatisierung an. Zurückhaltung gab es weiter von Kunden aus der Automobilbranche und dem Maschinenbau. Einsparungen wirkten sich positiv auf das Ergebnis aus.

Das bereinigte operative Ergebnis der Industriegeschäfte (Ebita) legte um 10 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu, was deutlich über den Erwartungen der Analysten lag. Hier profitierte Siemens auch von der Neubewertung seines Anteils an Bentley Systems im Zusammenhang mit dem Börsengang des Unternehmens im September.

Die Belastung von Umsatz und Auftragseingang durch negative Währungseffekte führte dazu, dass die Erlöse um 6 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro sanken. Das Neugeschäft nahm um ein Prozent ab. Dabei belasteten die Währungsschwankungen den Konzern beim Auftragseingang mit 5 Prozentpunkten, beim Umsatz waren es 4 Prozentpunkte.

Siemens kündigte zudem die Ausgliederung des zum Zuggeschäft gehörenden Bereichs Intelligent Traffic Systems (ITS) bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2021 an. Dieser kam zuletzt auf einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro. ITS bietet Mobilitätslösungen für Straßen und Städte.