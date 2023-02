Von schwächelnder Konjunktur ist bei Siemens nichts zu spüren. Umsatz und Ergebnis des Münchner Industrie- und Technologiekonzerns sollen stärker zulegen als noch im November für das Geschäftsjahr (per Ende September) erwartet. „Für Siemens war es ein fulminanter Start in das neue Geschäftsjahr 2023. Wir sind sehr zufrieden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist weiterhin schwierig und volatil“, sagte Siemens-Vorstandschef Roland Busch am Donnerstagmorgen im Vorfeld der virtuellen Hauptversammlung.

Ilka Kopplin Wirtschaftskorrespondentin in München. Folgen Ich folge

Die Zahlen für das erste Quartal waren schon am Vorabend bekannt gegeben worden. An der Börse kamen die Zahlen am Donnerstag gut an. Mit einem Kursgewinn von zeitweilig mehr als 8 Prozent setzte sich die Aktie an die Spitze des Dax.

Man habe sich angesichts des sehr hohen Auftragsbestands von weiterhin mehr als 100 Milliarden Euro darauf konzentriert, die Bestellungen abzuarbeiten. „Dabei kommt uns entgegen, dass die Engpässe in den Lieferketten abnehmen“, sagte Busch weiter. Es sei das klare Ziel, die eigenen Lieferzeiten zu verkürzen. Der konzernweite Umsatz war in den Monaten Oktober bis Dezember denn auch um 8 Prozent auf mehr als 18 Milliarden Euro gewachsen.

Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht

Vor allem im Bereich Industrieautomatisierung (Digital Industries), in dem man Marktanteile gewonnen habe, und dem Geschäft mit Infrastruktur- und Gebäudetechnik (Smart Infrastructure) lief es abermals gut. Operativ stieg das Ergebnis um 9 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro.

„Wir haben zum Jahresauftakt das erwartet starke Momentum entfaltet, indem wir unseren Auftragsbestand in Umsatzerlöse umgewandelt und die Profitabilität angekurbelt haben“, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas. Gleichzeitig habe die Planungssicherheit für das restliche Jahr zugenommen. „Wir gehen davon aus, in den kommenden drei Quartalen allein 40 Milliarden Euro aus unserem starken Auftragsbestand als Umsatzerlöse zu realisieren“, sagte er.

Für das laufende Jahr stellt Siemens nun ein Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 7 bis 10 Prozent anstatt wie bislang 6 und 9 Prozent in Aussicht. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll mit 8,90 bis 9,40 (bisher 8,70 bis 9,20) Euro auch höher ausfallen.

„Siemens wächst profitabel. Siemens steigert seine Widerstandsfähigkeit. Siemens ist eines der besten Technologie-Investments, das Sie derzeit machen können“, sagte Busch in seiner Rede auf der anschließenden Hauptversammlung. Doch davon zeigten sich die Aktionäre am Donnerstag nicht überzeugt.

Ein wiederkehrender Kritikpunkt war die schlechte Aktienkursentwicklung. „Operativ läuft alles rund bei Siemens, aber das reicht dem Kapitalmarkt nicht“, sagte Vera Diehl, Portfoliomanagerin der Union Investment. Seit Busch im Februar 2021 den Vorstandsvorsitz übernommen habe, habe die Aktie den Anlegern einen Gesamtertrag von 11 Prozent beschert. Im Vergleich zum globalen Branchenindex sei das aber unterdurchschnittlich.

Gute Ergebnisse spiegeln sich nicht im Aktienkurs wider

Die guten operativen Ergebnisse spiegelten sich leider nicht im Aktienkurs wider, sagte auch Sabrina Reeh von der Fondsgesellschaft DWS. Seit vergangenem Oktober habe sich der Kurs zwar erholt, die Aktie handele allerdings weiterhin mit einem Abschlag zu denen von Wettbewerbern.