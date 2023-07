Seit mehr als 150 Jahren spielt Siemens für die Industrialisierung der Welt eine herausragende Rolle. In diesem Selbstverständnis investiert der Münchner Technologiekonzern fortlaufend in seine Geschäfte. Und wenn es dabei um den heimischen Standort geht, kann sich der Vorstand auf hohen Besuch aus der Politik verlassen. Als Siemens-Chef Roland Busch am Donnerstag in Erlangen ankündigte, eine Milliarde Euro in Deutschland zu investieren, wurde er flankiert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

„Diese Investition ist ein starkes Signal für den Innovations- und Produktionsstandort Deutschland. Die hochmoderne Fertigung, die in Erlangen entsteht, ist ein gutes Beispiel, wie unsere Wirtschaft in die klimaneutrale Zukunft geht – als starkes Industrieland mit guten zukunftsfähigen Arbeitsplätzen“, sagte Scholz. „Wir legen den Grundstein für das industrielle Metaverse in der Metropolregion Nürnberg. Hier auf dem neuen Campus verbinden wir die reale mit der digitalen Welt“, sagte Busch. Gemeinsam brachen sie zu einem Werksrundgang auf, und der Kanzler besuchte anschließend noch die Kantine, um mit gut zwei Dutzend Siemensianern Kaffee zu trinken.

Nirgendwo mehr Simensianer beschäftigt als in der fränkischen Metropolregion

Eine große Überraschung war die Investitionsentscheidung des Siemens-Vorstands zugunsten der deutschen Standorte nicht mehr. Bereits vor einem Monat hatte Busch in Singapur angekündigt, insgesamt 2 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Produktion zu investieren, 200 Millionen davon in ein neues Werk für Fabrikautomatisierung in dem asiatischen Stadtstaat. Und auch in China investiert Siemens. Allen geopolitischen Bedenken zum Trotz sollen in eine Fabrik im chinesischen Chengdu noch einmal 140 Millionen Euro gesteckt werden, unter anderem für ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Aber in der Verteilung der Investitionssumme – eine Milliarde in Deutschland, 140 Millionen in China – steckt auch eine subtile Botschaft der Siemens-Manager: Wir sehen die Gefahren in unserem Chinageschäft und befeuern diese nicht länger. Ohne genau dies offen auszusprechen, geht Siemens dabei den Weg, wie ihn der Bundeskanzler schon so oft beschrieben hat. Eine ausbalancierte Chinastrategie besteht demnach in der Risikominimierung, nicht in der vollständigen Abkopplung von dem Markt, in dem man bisher so glänzende Geschäfte gemacht hat.

Nun also mehr Erlangen als Chengdu. Der Ort ist gut gewählt, denn Siemens hat neben den Zentralen in München und Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg in Erlangen eine lange Geschichte. Nirgendwo sind mehr Siemensianer beschäftigt als in der fränkischen Metropolregion, zu der Erlangen gehört. Von den 86.000 Menschen in Deutschland arbeiten hier 38.500, verteilt auf gut 50 Standorte. Und im 117.000 Einwohner zählenden Erlangen plant und baut der Konzern seit 2014 für mehr als eine Milliarde Euro den „Siemens-Campus“, der vorigen Dezember eröffnet und schon fast fertiggestellt ist.

Kein energieintensives Unternehmen

Ein weiterer Campus für den Ausbau von Forschungs- und Entwicklungskapazitäten kommt jetzt hinzu. Wie viele neue Arbeitsplätze dort entstehen, ließ Siemens-Chef Busch offen. Angesichts der aktuellen Debatte um eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands und fortdauernder Kapitalabflüsse sagte Busch, dass man sich mit der Investition hierzulande nicht als Geisterfahrer sehe. Siemens sei allerdings auch kein energieintensives Unternehmen: Für den Konzern seien Faktoren wie Talente, wirtschaftliche Ökosysteme oder Infra­struktur wichtiger. Auch in Erlangen geht der größte Teil der Investitionen in den Kapazitätsausbau des Werks.

Im Wettrennen um neue Fabriken, Ansiedlungen und Investitionen haben momentan die Amerikaner gegenüber den Europäern die Nase vorn. Die Gründe dafür nannte kürzlich Siemens-Vorstand Cedrik Neike im Gespräch mit der F.A.Z.: „In Amerika ist Energie günstig, der Zugang zu Arbeitskräften ist gut, es gibt massive Subventionen, und die Regulatorik ist einfach. Rein rechnerisch sind die USA für Unternehmen extrem attraktiv.“ Neike führt bei Siemens die Sparte Digital Industries. Während der Corona-Krise erhielt dieses Geschäft einen ordentlichen Schub, auch weil für hiesige Unternehmen angesichts fragiler Lieferketten und deutlich gestiegener Frachtkosten die Nähe des Produktionsstandorts wieder wichtiger wurde. Das Digital-Industries-Geschäft erzielte im ver­gan­genen Geschäftsjahr (per Ende Sep­tember) 20 Milliarden Euro an Umsatz – Tendenz steigend. Konzernweit erwirtschaftet Siemens rund 72 Milliarden Euro.