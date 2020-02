Siemens-Hauptversammlung : Das letzte große Gefecht des Joe Kaeser

Aktualisiert am

Amt auf Zeit: Dass Joe Kaeser an der Siemensspitze Platz machen muss, ist sicher. Doch vielleicht muss er nun schon früher sein Büro räumen, als er das geplant hatte. Bild: Jan Roeder

Gespür für ungemütliche Stimmungen hat Joe Kaeser schon immer gehabt. Wenn deutsche Spitzenmanager sich wegducken, nimmt der Vorstandsvorsitzende von Siemens sie gerne auf und macht sie zur Chefsache. Wie im Fall von „Fridays for Future“ (FFF). Da hat Kaeser versucht, die harsche Kritik der Klimaschützer am Signaltechnikauftrag für die umstrittene australische Kohlemine Adani aufzufangen – was ihm wegen falsch geweckter Erwartungen und unglücklicher Kommunikation jedoch gehörig misslungen ist.

Vor kurzer Zeit hätte sich Kaeser wohl kaum vorstellen können, dass ihm ausgerechnet die vierte Anspruchs- und Interessengruppe für Siemens zum Verhängnis werden könnte: die Gesellschaft, die etwa mit Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit im unternehmerischen Handeln zu berücksichtigen ist. Mit den anderen drei „Stakeholdern“ – Aktionäre, Arbeitnehmer und Kunden – hat der Konzernchef hinlänglich Erfahrungen gemacht. In der direkten Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, etwa mit den Klima- und Umweltaktivisten, betritt er dagegen Neuland. Sie setzen ihn dabei nicht nur gehörig unter Druck, sondern bezichtigen ihn nun auch offen der Lüge.