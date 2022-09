Aktualisiert am

Serie: Fabriken in Deutschland : Jede Sekunde ein Produkt

Die Siemens-Fabrik in Amberg ist eine der modernsten der Welt: Maschinen, die miteinander reden, die Daten sammeln und sich selbst steuern können.

Viele Maschinen, wenige Menschen: Am Standort Amberg arbeitet Siemens an der Zukunft des verarbeitenden Gewerbes. Bild: Domenic Driessen

An diesem Morgen sind es Vertreter eines großen Herstellers von Frühstücksflocken. Am Nachmittag könnte es ein Au­tomobilkonzern oder Lebensmittelfabrikant sein. Die Branche ist dabei vollkommen egal. Ihnen allen geht es darum, die eigene Produktion zu verbessern – über Automation. Deshalb kommen Kunden – im Schnitt drei bis vier Besuchergruppen am Tag – zu Siemens.

Sie schauen sich das Elektronikwerk im oberpfälzischen Amberg an, das 1989 als eigenständige Fabrik neben dem schon seit 1948 bestehenden Gerätewerk gegründet wurde. Der Münchner Dax-Konzern ist global führend, wenn es um Industrieautomatisierung geht. Und dafür ist wiederum Amberg der Vorzeigestandort im Siemens-Universum – mithilfe der Technik, die dort produziert wird.