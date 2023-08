Aktualisiert am

Die gravierenden Probleme ihrer spanischen Windkrafttochtergesellschaft Gamesa bescheren Siemens Energy allein im abgelaufenen dritten Quartal einen Nettoverlust von fast 3 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr, das Ende September endet, rechnet der Dax-Konzern nunmehr mit einem Minus von rund 4,5 Milliarden Euro, wovon allein rund 4,3 Milliarden Euro auf Gamesa entfallen. Das teilte der Konzern am Montag nach einer eingehenden Analyse und zur Vorlage der Quartalszahlen mit. Der Energietechnikkonzern kündigte nun eine strategische Überprüfung des Windkraftgeschäfts an und will Details auf einem Kapitalmarkttag im November mitteilen.

Ende Juni hatte Siemens Energy die Prognose gekappt und gewarnt, dass Qualitätsprobleme bei der installierten Windkraftflotte an Land (Onshore) zu höheren Ausfallraten führten und das Unternehmen in der Folge mit zusätzlichen Kosten von mehr als einer Milliarde Euro rechnet. Bis dahin war der Konzern von einem Verlust von mehr als 800 Millionen Euro ausgegangen. Weitere Details standen seither noch aus.

Nun legte die Führung rund um Konzernchef Christian Bruch einen ersten Statusbericht vor: Demnach fallen allein 1,6 Milliarden Euro für die Reparatur von bestimmten Rotorblättern und Hauptlagern für die betroffenen Onshore-Plattformen 4.X und 5.X an. Die seien nicht überall verbaut worden, sodass nur eine begrenzte Anzahl an Turbinen betroffen sei, die auch weiterhin betrieben werden könnten. Um jedoch eine langfristige Laufzeit zu gewährleisten, sollen die Mängel nun während der normalen Wartungsarbeiten behoben werden, hieß es. Die Reparaturen sollen größtenteils 2024 und 2025 stattfinden.

Höhere Produktkosten führen zu weiteren Belastungen

Darüber hinaus rechnet Siemens Energy wegen der höheren Material- und Beschaffungskosten mit 600 Millionen Euro an Belastungen im Bereich der Offshore-Windräder. Dort hapert zudem der Produktionshochlauf in mehreren Fabriken. Im dritten Quartal wurde der Nettogewinn zudem durch die Abschreibung aktiver latenter Steuern mit rund 700 Millionen Euro zusätzlich belastet.

„Unsere Ergebnisse des dritten Quartals zeigen die Herausforderungen beim Turnaround von Siemens Gamesa. Die starke Leistung der übrigen Geschäftsbereiche gibt mir das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Unternehmens, Geschäfte wieder wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen“, sagte Konzernchef Bruch am Montag.

So waren schon vor einigen Monaten Qualitätsprobleme bei installierten Windkraftanlagen festgestellt worden. Dafür hatte Gamesa im Januar eine knappe halbe Milliarde Euro für Garantie- und Wartungskosten zurückgestellt. Das reichte aber nach Aussage von Jochen Eickholt bei Weitem nicht aus. „Die Qualitätsprobleme gehen deutlich über das hinaus, was bisher bekannt war", sagte der Gamesa-Chef während einer Telefonkonferenz Ende Juni.

Dass er zu dem Zeitpunkt auch Konstruktions- und Designfehler nicht ausschließen konnte, hatte für zusätzliche Verunsicherung über das wahre Ausmaß der Qualitätsprobleme gesorgt und ein ein Beben an der Börse ausgelöst. Dort verlor das Unternehmen an einem Tag mehr als 6 Milliarden Euro an Wert, der Kurs rauschte um mehr als ein Drittel ab.

Siemens Energy hatte erst im Frühsommer die letzten Minderheitsanteile an Gamesa für insgesamt rund 4 Milliarden Euro übernommen, um bei der defizitären Tochtergesellschaft endlich vollständig durchgreifen zu können. Siemens-Energy-Chef Bruch sprach Ende Juni während einer Telefonkonferenz mit Journalisten von fehlender Transparenz und mangelnder Fehlerkultur, was dazu beigetragen habe, dass diese Mängel nicht früher aufgefallen seien.