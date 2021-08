Erfolgreiche Geschäftszahlen : Siemens-Chef Busch: „Wir haben geliefert“

Siemens erhöht nach einem furiosen Quartal zum dritten Mal in diesem Jahr die Umsatz- und Gewinnerwartungen. Von April bis Juni hat sich der Nettogewinn im Vergleich zu dem stark von der Corona-Krise geprägten dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 (Ende September) auf 1,48 Milliarden von 535 Millionen Euro fast verdreifacht, wie der Münchner Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte.

Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 21 Prozent auf 16,1 Milliarden Euro zu, der Auftragseingang schoss sogar um 44 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro nach oben. Ohne Währungseffekte wären die Zuwächse noch höher ausgefallen. „Im dritten Quartal haben wir erneut geliefert – mit starkem und profitablem Wachstum in allen Geschäftsbereichen“, sagte Vorstandschef Roland Busch.

Herausforderung Lieferkette

Die Zahlen übertrafen die Erwartungen der von Siemens befragten Analysten deutlich. „Herausforderungen – etwa in den Lieferketten – haben wir erfolgreich gemeistert“, sagte Busch. Dass es zu keinen wesentlichen Engpässen in der Versorgung mit Chips und Rohstoffen kommt, sei auch die Voraussetzung für die neuen, höheren Prognosen.

Allerdings rechnet Siemens über das laufende Geschäftsjahr hinaus mit Problemen in der Lieferkette und stemmt sich auch mit Preiserhöhungen dagegen. „Den Gegenwind steigender Materialkosten konnten wir bisher durch langfristige Verträge und andere Absicherungsmaßnahmen teilweise ausgleichen. Und auch mit rechtzeitigen Preisanpassungen konnten wir die Auswirkungen auf unser Ergebnis minimieren.“

Der Technologiekonzern beobachte, dass seine Kunden Lager aufbauten, um die Risiken in den Lieferketten abzufedern, sagte Vorstandschef Roland Busch. „Das ist übrigens – genau wie bei unseren Kunden – auch für uns eine Herausforderung, etwa bei Halbleitern. Gleichzeitig sehen wir anhaltend höhere Kosten für Rohstoffe, Bauteile und bei der Fracht – voraussichtlich auch im nächsten Geschäftsjahr."

Übernahme passt zur Strategie

Der Umsatz soll bis Ende September um 11 bis 12 (Prognose bisher: 9 bis 11) Prozent zulegen, der Nettogewinn soll auf 6,1 bis 6,4 (bisher 5,7 bis 6,2) Milliarden Euro steigen. Dabei ist zum ersten Mal der US-Krebs-Spezialist Varian berücksichtigt, den die börsennotierte Tochter Siemens Healthineers im April übernommen hat. Analysten trauen Siemens bisher im Schnitt einen Nettogewinn von 6,1 Milliarden Euro zu.

Das Erlanger Medizintechnik-Tochterunternehmen Healthineers hatte ihre Erwartungen schon in der vergangenen Woche angehoben, auch dank des guten Geschäfts mit Corona-Schnelltests. Besonders gut lief es im dritten Quartal in der Gebäude- und Infrastruktur-Technik (Smart Infrastructure), die um 15 Prozent wuchs und das operative Ergebnis (angepasstes Ebita) fast verdoppelte. Für die Sparte erwartet Siemens im Gesamtjahr nun ein Umsatzwachstum von 8 bis 9 (bisher 5 bis 7) Prozent. Die Industrieautomatisierungs-Sparte Digital Industries rechnet nun mit einem Wachstum von 10 bis 12 (bisher 9 bis 11) Prozent.

Für die Zug-Sparte Mobility bleibt es bei der Erwartung eines Umsatzwachstums von rund 5 Prozent, obwohl die Aufträge dank eines Milliarden-Auftrags aus den USA 74 Prozent höher waren als im Vorjahr. Siemens stärkt die Sparte mit der 550 Millionen Euro teuren Übernahme von Sqills, dem Entwickler einer Reservierungs-Software aus den Niederlanden.

Das passt in die Strategie von Vorstandschef Busch. Er will die Sparten mehr auf Software ausrichten und das Software-Geschäft vom Verkauf von Lizenzen auf ein Abo-Modell umstellen.

Probleme mit Gamesa

Seine Beteiligung an Siemens Energy will der Konzern trotz der anhaltenden Probleme im Windkraft-Geschäft nicht schneller abbauen. „Es gibt keinen Grund, die Politik der ruhigen Hand in Frage zu stellen“, sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas. Der Technologiekonzern werde wie angekündigt 12 bis 18 Monate nach dem Börsengang beginnen, über einen Teilausstieg nachzudenken.

Siemens dürfte seinen Anteil von 35,1 Prozent aber zunächst nicht auf weniger als 25 Prozent reduzieren. Der autonom agierende Siemens-Pensionsfonds hat einen Teil seiner anfänglich 9,9 Prozent bereits abgestoßen. Die Siemens-Energy-Aktie liegt mit 22,70 Euro noch knapp über ihrem ersten Kurs von Ende September 2020.

Thomas und Vorstandschef Roland Busch stimmten in die Kritik an dem spanischen Energy-Tochterunternehmen Siemens Gamesa ein, die wegen Problemen im Geschäft mit Windanlagen an Land abermals ihre Ziele verfehlt. „Wir waren nicht erfreut“, sagte Busch. „Das war nicht schön“, formulierte Thomas. Busch gab sich aber zuversichtlich, dass Siemens-Energy-Chef Christian Bruch und Gamesa-Chef Andreas Nauen die Probleme in den Griff bekämen.