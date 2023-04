Im Kreis der Mächtigen: Siegfried Wolf (links) mit Putin in einem Werk der GAZ-Gruppe in Nischni Nowgorod im Jahr 2010 Bild: Reuters

Für die 83.000 Beschäftigen des fränkischen Auto- und Indus­triezulieferers Schaeffler ist sie eine Lichtgestalt. Maria Elisabeth Schaeffler, die 81 Jahre alte Matriarchin, hat seit dem Tod ihres Ehemannes 1986 die Geschicke des Familienunternehmens in Herzogenaurach ge­lenkt. Ohne die bedeutende Frau im Aufsichtsrat können sich viele Schaeffler nicht vorstellen. Doch an diesem Donnerstag stellt sie sich auf der Hauptversammlung al­tersbedingt nicht mehr zur Wiederwahl und überlässt ihrem Sohn Georg, der schon seit vielen Jahren Chefaufseher ist, das Feld.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg. Folgen Ich folge Henning Peitsmeier Wirtschaftskorrespondent in München. Folgen Ich folge Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Ein anderer Manager, eher eine Art Zwielichtgestalt, bleibt: Der 65 Jahre alte Österreicher Siegfried Wolf ist ordent­liches Aufsichtsratsmitglied, und dagegen wä­re nichts zu sagen, wenn er nicht engste Kontakte zum russischen Oligarchen Oleg Deripaska pflegen würde. Als dessen Ge­schäftspartner will er das Schaeffler-Werk in Russland übernehmen und wandte sich kürzlich in einem Bettelbrief gar direkt an den russischen Machthaber Wladimir Pu­tin. Dieser hatte ihm vor Jahren mal einen Orden überreicht.