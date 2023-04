Klaus Teuber hat aus seinen Gefühlen als Unternehmer kein Geheimnis gemacht. Die Verantwortung für 70 Mitarbeiter und deren Familien lastete schwer auf ihm. Ein kleiner Kellerraum in seinem Reihenhaus im hessischen Roßdorf war sein Refugium. Hier erdachte er Brettspiele und schuf eine eigene Welt. Sein Erstlingswerk „Barbarossa und die Rätselmeister“ wurde 1988 sogleich Spiel des Jahres.

Mit „Adel verpflichtet“ und „Drunter&Drüber“ folgten 1990 und 1991 zwei weitere Spiele des Jahres. Dennoch lehnten mehrere Verlage sein Spiel „Die Siedler von Catan“ zunächst ab. Der Kosmos Verlag wagte indes kurz vor Einstellung seiner Spieleaktivitäten einen Versuch, diesen Verlagszweig zu retten. Bis heute haben sich die Catan-Spiele mehr als 40 Millionen Mal in mehr als 70 Ländern verkauft. Kosmos wuchs zu einem der größten Spieleverlage der Welt heran.

Klaus Teuber aber blieb Klaus Teuber – bescheiden, familiär und am liebsten tüftelnd an neuen Spielen. Erst als sich Catan Jahr für Jahr immer häufiger verkaufte, gab er das vom Vater übernommene Dentallabor in andere Hände, gründete die Catan GmbH und widmete sich ganz den Geschichten rund um die wunderbare Insel.

Gefragt nach 25 Jahren Catan und seiner schönsten Erinnerung in dieser Zeit, sagte Teuber mit leiser Stimme: „Dass Benny in die Firma kam“. Sohn Benjamin ist ebenso im Unternehmen engagiert wie in den USA Sohn Guido und im heimischen Roßdorf Ehefrau Claudia. Teuber hat Brettspiele aus Deutschland zu einer globalen Marke für hohe Qualitätsstandards gemacht und bis weit hinein ins Silicon Valley gewirkt, wo das Spiel auch unter Prominenten Kultstatus hat.

Teuber verband mit Catan eine Mission. Die Insel sollte nicht erobert, sondern friedlich besiedelt werden, durch Handel der Mitspieler untereinander prosperieren. In seiner Biographie „Mein Weg nach Catan“ gibt der Menschenfreund Teuber tiefe Einblicke in seine Gedanken und seine große Liebe zu seiner Familie und dem Brettspiel. Während der Arbeit am dritten Teil seiner Roman-Trilogie „Catan“ ist Klaus Teuber am 1. April nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben.