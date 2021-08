Prozess gegen Elizabeth Holmes : Showdown für ein entzaubertes Wunderkind

Erst kam die Corona-Pandemie dazwischen und dann noch eine Schwangerschaft: Der mit Spannung erwartete Betrugsprozess gegen Elizabeth Holmes, die tief gefallene Vorzeigeunternehmerin, die einst versprach, das Gesundheitswesen zu revolutionieren, musste wiederholt verschoben werden. Aber nachdem sie im Juli einen Sohn zur Welt gebracht hatte, war die Bahn frei, und am kommenden Dienstag soll das Verfahren im kalifornischen San José mit der Auswahl der Geschworenen beginnen. Es dürfte ein Spektakel werden.

Die Geschichte von Holmes und dem Kollaps ihres Unternehmens Theranos hat das Silicon Valley so sehr in den Bann gezogen, dass sie zum Stoff für die Filmindustrie in Hollywood geworden ist. Parallel zum Prozess laufen in Los Angeles gerade Dreharbeiten für eine Fernsehserie mit „Mamma Mia!“-Schauspielerin Amanda Seyfried in der Rolle von Holmes, schon vor einiger Zeit brachte der Fernsehsender HBO einen viel beachteten Dokumentarfilm über den Fall heraus.