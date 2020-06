Shopify-Chef : „Uns gibt es, damit kleine Händler überleben“

Aktualisiert am

New York

Einkaufen ist wie Abstimmen. Das findet Tobias „Tobi“ Lütke, der Mitgründer und Vorstandschef der E-Commerce-Plattform Shopify. Seine Philosophie ist es, dass jeder Verbraucher mit seinen Entscheidungen die Welt ein kleines bisschen verändern und somit Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen beeinflussen kann. Es habe also Konsequenzen, ob jemand bei einem Handelsgiganten wie Amazon.com und Walmart oder einem kleineren Anbieter einkaufe.

Lütke hat es sich mit Shopify zur Aufgabe gemacht, der Welt jenseits von Amazon und Walmart zu helfen. „Uns gibt es aus dem einzigen Grund, dass mehr kleine Händler überleben,“ sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Er beschreibt es als seine Mission, „die Rebellen zu bewaffnen“, also seine Kunden in die Lage zu versetzen, sich neben Großkonzernen zu behaupten. Shopify liefert ihnen dafür eine Plattform, um ihre Produkte ohne großen Aufwand online verkaufen zu können. Damit ist das Unternehmen in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Und inmitten der Corona-Pandemie hat es einen zusätzlichen Nachfrageschub erlebt.