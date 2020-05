Shopify : Ein Koblenzer Gründer startet durch

Wohin bloß mit den ganzen Osterhasen? Dieser Frage sah sich die kanadische Tochtergesellschaft des Schweizer Schokoladenherstellers Lindt im März gegenüber. Wegen der Corona-Krise mussten alle 56 Lindt-Geschäfte im Land von einem Tag auf den nächsten schließen, und das inmitten einer der sonst umsatzstärksten Zeiten des Jahres. Für ein riesiges Inventar von Schokohasen brach ein wesentlicher Verkaufskanal weg. Und Lindt bot Kanadiern bis dahin keine Möglichkeiten, auf seiner Internetseite zu bestellen. Also musste es schnell gehen, und in fünf Tagen wurde ein eigentlich erst für 2021 geplanter Online-Shop aus dem Boden gestampft, inklusive eines Systems, das es Kunden erlaubt, die Ware kontaktlos vor einer Filiale abzuholen. Knapp zwei Wochen vor Ostern ging es los, und zumindest für einen Teil der Lindt-Hasen fanden sich so noch Abnehmer.

Hinter dieser Hauruck-Aktion stand Shopify, ein Softwareunternehmen aus Ottawa, das seinen Kunden die technischen Voraussetzungen liefert, um Produkte im Internet zu verkaufen. Mit seiner E-Commerce-Plattform ist Shopify in den vergangenen Jahren zu einem der Aufsteiger der Technologiebranche geworden, weit über seine kanadische Heimat hinaus. Und inmitten der Corona-Krise, in der Menschen zwangsweise mehr Dinge auf digitalem Weg tun, erschließt sich zusätzliches Geschäftspotential, wie etwa im Fall von Lindt. Das sieht offenbar auch die Börse so, allein seit Anfang April hat sich der Aktienkurs in etwa verdoppelt. Vor wenigen Tagen hat Shopify die Royal Bank of Canada als das wertvollste Unternehmen des Landes abgelöst, die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei 87 Milliarden amerikanischen Dollar.