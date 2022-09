Energiekonzern : Shell-Chef Beurden tritt ab

Der Shell-Vorstandschef Ben van Beurden plant laut britischen Medienberichten im nächsten Jahr seinen Rücktritt, nach fast einem Jahrzehnt an der Spitze. Für den 64-Jährigen ist der Moment günstig: Europas größter Öl- und Gaskonzern schwimmt im Geld, während die Verbraucher über die Rekordpreise klagen. Die Nachfolgersuche hat schon begonnen. Laut einem Bericht von Reuters stehen zwei Männer und zwei Frauen auf der Kandidatenliste: der Kanadier Wael Sawan, der Shells integrierte Sparte für Erdgas und erneuerbare Energien leitet, der Niederländer Huibert Vigeveno, Chef des „Down­stream“-Geschäfts, also der Erdölraffinerien und Weiterverarbeitungsaktivitäten von Shell, die Australierin Zoe Yujnovich, Chefin der „Up­stream“-Sparte, der Förderaktivitäten, und die Britin Sinead Gorman, die als Finanzvorstand fungiert. Shell wollte die Berichte nicht kommentieren.

Der Energiekonzern steht derzeit aufgrund der rasant gestiegenen Preise gut da. Sein Aktienkurs ist seit Jahresanfang um 35 Prozent gestiegen – etwas mehr als die Papiere des Rivalen BP. Der Börsenwert liegt mit 166 Milliarden Pfund nun über dem Stand von Ende 2014, als Beurden die Führung übernahm. In diesem Frühjahr machte Shell mit seinen 82 000 Mitarbeitern einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar, den höchsten Quartalsgewinn seit 14 Jahren.

Stärkerer Fokus auf erneuerbare Energien

Noch im Juli hatte van Beurden in einem Interview gesagt, dass die Frage eines Nachfolgers nicht auf der Tagesordnung stehe. Er sprach aber davon, wenn er einmal in Rente gehe und seinen Enkelkinder in die Augen sehe, wolle er ihnen sagen können, „das habe ich getan, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen“. Fast vier Jahrzehnte hat der Chemieingenieur aus den Niederlanden bei Shell gearbeitet. In seine Amtszeit als Vorstandschef fiel die 53 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Rivalen BG Group im Jahr 2016. Zudem ist Shell zu einem großen Anbieter von Flüssiggas aufgestiegen.

