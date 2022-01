Serviceplan-Chef im Gespräch : Die CDU trübt das Bild

Aktualisiert am

Der prominenteste Kunde war in diesem Jahr ein Reinfall: Der Wahlkampf der CDU ging gehörig in die Hose. Jetzt ruht das Mandat, ob die Zusammenarbeit fortgesetzt wird, lässt Florian Haller offen. „Die CDU hat aktuell ein paar andere Themen, als was die großen nächsten Kampagnen sind“, sagt der Chef und Eigentümer von Serviceplan im Gespräch mit der F.A.Z.

Gustav Theile Redakteur in der Wirtschaft.



Der für die CDU-Kampagne verantwortliche Manager ist inzwischen nach München gewechselt. Mit Strafbank habe das aber nichts zu tun. „Christoph Kahlert hat einen tollen Job gemacht.“ Sie hätten sich aber „intern geschworen, dass wir den Wahlkampf nicht groß kommentieren. Da gibt es jetzt 80 Millionen Ko-Trainer, warum der Wahlkampf nicht funktioniert hat.“ Die Werbekampagne habe daran aber den kleineren Anteil gehabt.