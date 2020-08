Aktualisiert am

Flucht ins All : Bransons nächste Coups

In einem Alter, in dem andere einfach den Ruhestand genießen, Enkel besuchen wollen oder von einer gemütlichen Kreuzfahrt träumen (zumindest bis Corona war es so), hegt Richard Branson hochriskante Pläne. Kurz nach seinem 70. Geburtstag hat der Serienunternehmer seine Absicht angekündigt, schon im Frühjahr 2021 ins Weltall fliegen zu wollen.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z.

Sein Weltraumunternehmen Virgin Galactic hat soeben in New Mexico das Innendesign des SpaceShip Two vorgestellt. Sechs Passagiere und zwei Piloten haben darin Platz. „Weltraumtourismus für alle“ lautet das Versprechen – zumindest für alle, die das nötige Kleingeld haben.