Unternehmenskauf : AMS auf der Zielgeraden mit Osram-Übernahme

Aktualisiert am

Die Österreicher von AMS senken die Annahmequote und erhöhen so ihre Chancen auf eine Übernahme. Zähneknirschend gibt der Vorstand von Osram seinen Segen: Die Manager empfehlen den Aktionären die Annahme der Offerte.

Osram-Zentrale in München Bild: Reuters

Die Karten für die Übernahme des angeschlagenen Lichttechnikkonzerns Osram sind neu gemischt. AMS hat mit zwei taktischen Zügen seine Erfolgsaussichten deutlich erhöht – und zusätzlich Hilfe der widerspenstigen Osram-Gremien erhalten. Der österreichische Sensorhersteller hat die Mindestannahmequote von 70 auf 62,5 Prozent gesenkt und eine bislang kaum erreichbar erscheinende hohe Hürde aus dem Weg geräumt.

Die Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro zur Teilfinanzierung des 3,7 Milliarden Euro teuren Erwerbs wird vorgezogen, womit ein Risiko aus dem geschnürten Finanzpaket genommen ist. Nun haben Osram-Vorstand und die Mehrheit des Aufsichtsrates den Aktionären sogar die Annahme empfohlen – und der größte Einzelaktionär Allianz Global Investors (AGI) hat Sympathien für AMS.

Der Osram-Vorstandvorsitzende Olaf Berlien wird allerdings seine 31.750 gehaltenen Aktien nicht andienen, wie aus der Montagmorgen veröffentlichen „begründeten Stellungnahme“ zur AMS-Offerte hervorgeht. Er habe ein Interesse an der Fortführung der vom Vorstand vorangetriebenen „robusten Unternehmensstrategie“, die er höher gewichte als kurzfristige persönliche Vermögensinteressen. Es handelt sich um sein persönliches Minderheiten- und Misstrauensvotum gegen AMS.

Harte Kritik von Arbeitnehmerseite

Dem schließt sich gewissermaßen die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat an, die in ergänzenden Aussagen harte Kritik an den AMS-Plänen übt. Die IG Metall lehnt den Vorstoß vehement ab, da sie eine Zerschlagung von Osram mit dem Verlust von zahlreichen Arbeitsplätzen befürchtet. Von den sieben Osram-Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseignerseite, die zusammen 5099 Aktien halten, wollen fünf ihre Papiere AMS andienen.

Überraschend klar ist die Empfehlung ausgefallen, auch wenn Risiken etwa in der Finanzierung, der Form der Übernahme und der Integration deutlich genannt werden. Ausdrücklich verweisen die Osram-Gremien auf die aktienrechtlichen Verpflichtungen und die gründlichen Abwägung aller Vor- und Nachteile. Das bedeutet: Es hat keine andere Option gegeben. Den Aktionären raten sie – wenn auch mit Bauchgrummeln – zur Annahme des AMS-Angebotes zu 38,50 Euro „Die finanzielle Attraktivität der Offerte war dabei höher zu gewichten als die Kritikpunkte.“

Das konkurrierende Angebot der amerikanischen Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group liegt mit 35 Euro deutlich niedriger. Bisher gibt es keine Anzeichen, dass sie sich in ein Bieterrennen einlassen wollen. Auf Anfrage gaben sie keine Stellungnahme ab. Im Juli votierten die Osram-Gremien einstimmig für die Investoren. Die Arbeitnehmervertreter bevorzugen sie nach wie vor explizit.

Vorstand wirbt für neue Struktur

Deutlich heißt es in der Stellungnahme, dass Vorstand und Aufsichtsrat die notwendige Transformation der Verluste schreibenden Osram in einer „privaten Eigentümerstruktur“ abseits der Börse bevorzugten. Es gebe offene Fragen zur Strategie unter AMS, insbesondere mit Blick auf die Ausrichtung der Geschäfte, globale Standortstrategie, die unterstellten Synergien von 300 Millionen Euro und das Integrationskonzept.