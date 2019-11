Autoindustrie : Selbst BMW muss sparen

Die Zeiten in der Branche müssen schlecht sein, wenn sich ein Unternehmen dafür feiert, um einen Stellenabbau herumzukommen. Am Mittwoch stellte sich der neue BMW-Vorstandsvorsitzende Oliver Zipse vor die Belegschaft und verkündete ein Sparprogramm, in dessen Folge die Prämie für die Beschäftigten um knapp 20 Prozent gekürzt wird. „Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken“, rief Zipse den Mitarbeitern im Forschungs- und Entwicklungszentrum zu.

Die Erleichterung dürfte bei vielen groß sein. Denn erst einen Tag zuvor hatte der Rivale Audi bekanntgegeben, 9500 Stellen zu streichen. Nun ist Audi zwar tief verstrickt in den Dieselskandal der Muttergesellschaft Volkswagen und die hausgemachten Schwierigkeiten waren allseits bekannt, doch das Ausmaß des Personalabbaus überraschte so manchen Beobachter. „Dieser Abbau von mehreren 1000 Arbeitsplätzen in Ingolstadt ist ein schwerer Schlag für die Region“, erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Tatsächlich steckt die gesamte Branche in einer tiefgreifenden Umstrukturierung. Hersteller und Zulieferer bereiten sich auf das Ende des Verbrennungsmotors vor, sie müssen in die Elektromobilität ebenso investieren wie in die Digitalisierung und das autonome Fahren. Zu diesem technologischen Wandel gesellt sich eine nachlassende Nachfrage nach Autos in vielen Ländern und die Angst vor weiteren Handelshemmnissen in China und den Vereinigten Staaten. All das erhöht den Druck auf die Kosten. Und es trifft das Automobil als Schlüsselindustrie Deutschlands empfindlich.

Eine Branche im Umbruch

Die Branche, die künftig von der früheren CDU-Politikerin Hildegard Müller als Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) vertreten wird, hat hierzulande rund 820.000 Arbeitsplätze. Doch kaum ein Tag vergeht, ohne eine Hiobsbotschaft für die Beschäftigten. Wenig überraschend gaben zuerst die Massenhersteller Opel und Ford bekannt, in Schwierigkeiten zu stecken. Dann aber kündigte selbst Daimler einen großen Personalabbau an und bei den namhaften Zulieferer wie Bosch und Continental gehen die Stellenstreichungen ebenfalls in die Tausende.

Die Krise in der deutschen Vorzeigeindustrie sorgte am Mittwoch auch für eine Diskussion in der Generaldebatte des Bundestags. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnte in ihrer Rede an, dass beim Kampf gegen den Klimawandel sowie bei der Transformation der Autoindustrie zur Elektromobilität und bei der Digitalisierung noch viel getan werden müsse. Prompt bescheinigte ihr die Opposition Versagen in der Wirtschaftspolitik. FDP-Fraktionschef Christian Lindner warf der Bundesregierung konkret vor, sich einseitig auf die Elektromobilität zu konzentrieren. Dies führe zu einem massiven Abbau von Arbeitsplätzen in den Unternehmen, die auf Dieseltechnologie gesetzt hätten, sagte er.

In dieser Gemengelage sieht der Sparkurs von BMW beinahe harmlos aus. Die vom kommenden Jahr an geltende Einigung mit dem Betriebsrat soll nach Konzernangaben einen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr sparen. Nach der neuen Formel zur Berechnung der Erfolgsbeteiligung hätte ein typischer Bandarbeiter für das vergangene Jahr nicht mehr 9100 Euro, sondern 7600 Euro bekommen. Gesamtbetriebsratschef Manfred Schoch betonte, die „einzigartige Erfolgsbeteiligung“ bei BMW habe langfristig abgesichert werden können. Dafür habe die Arbeitnehmervertretung in sechs Verhandlungen „intensiv gerungen“. Dass es bei BMW keinen Stellenabbau geben wird, hatte Vorstandschef Zipse schon vor Wochen gesagt.