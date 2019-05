Aktualisiert am

Franck Vigot im Gespräch : „Wir brauchen die Opel-Mitarbeiter"

Herr Vigot, Segula Deutschland hat mitgeteilt, fit für den Start in Rüsselsheim zu sein, wo das Unternehmen Teile des Entwicklungszentrums und Hunderte Mitarbeiter von Opel übernehmen will. Wird dieser Start aber auch wie geplant am 1. Juli sein?

Wir sind bereit für den Beginn dieser neuen, aufregenden Geschichte unseres Unternehmens. Mit dem Haustarifvertrag mit der IG Metall sind wir einen wichtigen Schritt nach vorne gegangen. Nun geht es darum, die Opel-Mitarbeiter, die zu Segula wechseln wollen, auch aufzunehmen. Das wird aber nur ein weiteres Ziel für uns hierzulande sein. Wir wollen einer der führenden Ingenieurdienstleister der Autobranche in Deutschland werden. Dazu brauchen wir Mitarbeiter von Opel. Aber wir wollen außerdem Ingenieure einstellen, die nicht von Opel kommen.