Abzocke mit Wachdiensten : Der nächste Skandal bei der Awo?

Im Skandal um überhöhte Gehälter und Beraterhonorare, aber auch teure Dienstwagen von Führungspersonal der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt gerät nun ein Sicherheitsunternehmen der Awo für die Bewachung von Flüchtlingsheimen immer mehr ins Zwielicht. Es geht um dubiose Geldflüsse über zweieinhalb Jahre in die Kassen der Awo Protect, eine gemeinnützige GmbH – und das unter den Augen der Finanzbehörden, die gegen die fragwürdige Konstruktion offenbar lange Zeit nichts einzuwenden hatten.

Michael Ashelm Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Kritik übt der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW). „Es ist nicht nachvollziehbar und wohl einmalig in Deutschland, dass ein gewinnorientiertes Dienstleistungsunternehmen der Sicherheitsbranche als gemeinnützige Gesellschaft firmiert“, sagte der Hauptgeschäftsführer des BDSW, Harald Olschok, auf Anfrage. Er gibt zudem an, dass in Frankfurt Aufträge von der Awo plötzlich ohne Angaben von Gründen gekündigt worden und dann an die Awo Protect gegangen seien.