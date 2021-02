Magdalena Martullo-Blocher : Die reichste Schweizer Unternehmerin hält ihr Land für eine Diktatur

Aktualisiert am

Die Schweiz ist eine der ältesten und stabilsten Demokratien der Welt. Darauf sind die Eidgenossen stolz. Doch nach Ansicht der bekanntesten und wohl auch reichsten Unternehmerin des Landes ist es mit der Volksherrschaft inzwischen vorbei: Die Regierung habe die Demokratie ausgeschaltet und eine Diktatur eingeführt, sagte Magdalena Martullo-Blocher jüngst der „Neuen Zürcher Zeitung“.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.



Dabei stehen keinerlei Panzer auf dem Bundesplatz in Bern. Zwischen Basel, Genf und Lugano herrschen keine Verhältnisse wie in China, Weißrussland und Myanmar. Und Parlamentarier liegen ebenso wenig in Ketten wie Gegner der aktuellen Politik.