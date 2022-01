Prozessbeginn in Zürich : Schweizer Skandalbanker sitzt braun gebrannt auf der Anklagebank

Für Pierin Vincenz steht viel auf dem Spiel. Die Staatsanwaltschaft Zürich will den ehemaligen Chef der Schweizer Bankengruppe Raiffeisen für sechs Jahre hinter Gitter bringen. Trotzdem war Vincenz kaum Anspannung anzumerken, als er am Dienstagmorgen das Volkshaus in Zürich betrat. Es war der erste Verhandlungstag in dem mit Spannung erwarteten Betrugsprozess gegen den einstigen Vorzeigebanker. Ihm wird vorgeworfen, sich über verdeckte Firmentransaktionen persönlich bereichert und so seinen Arbeitgeber Raiffeisen um viele Millionen geschädigt zu haben. Außerdem legt ihm die Staatsanwaltschaft Spesenexzesse zur Last. Gemäß der Anklageschrift hat sich Vincenz teure Besuche in Striplokalen und Kontaktbars sowie private Auslandsreisen mit Familienmitgliedern und Freunden im Wert von mehr als einer halben Million Franken von Raiffeisen bezahlen lassen (F.A.Z. vom 22. Januar).

Seit dem Ende seiner mehr als dreimonatigen Untersuchungshaft im Juni 2018 hatte sich Vincenz nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Vor dem Volkshaus, einem Veranstaltungszentrum, in das die Verhandlung wegen des großen öffentlichen Interesses aus Platzgründen verlegt werden musste, erwartete ihn nun ein Blitzlichtgewitter. Sechzig Journalisten haben sich für den Prozess akkreditiert, der auch dem Boulevard allein schon wegen der Eskapaden des Hauptangeklagten im Rotlichtmilieu Schlagzeilen in Hülle und Fülle liefert. Auf Dutzenden Seiten führt die Anklage auf, wie viel Spesengeld der frühere Leiter der Bankengruppe in Etablissements wie dem King’s Club und dem Red Lips in Zürich oder dem Pussy Cat und dem Crazy Paradise in Genf verprasst hat. Am wohlsten fühlte er sich im King’s Club. Dort summierten sich die per Firmenkreditkarte beglichene (und vom Verwaltungsratspräsidenten abgezeichneten) Rechnungen auf mehr als 90 000 Franken.

Braun gebrannt und gelassen lächelnd, die oberen Knöpfe seines weißen Hemds offen, betrat Vincenz das Foyer des für die Verhandlung hergerichteten Theatersaals. Dort traf er wenige Minuten erstmals auf den Vorsitzenden Richter Sebastian Aeppli, der an einem weiß gedeckten Tisch auf der Bühne des Saal thronte. Nach einer stundenlangen Verzögerung infolge diverser Anträge aus den Reihen der Verteidiger ging es am späten Dienstagnachmittag in die Fragerunde. Anwaltsrechnungen seien zum Teil irrtümlich von der Kanzlei an Raiffeisen geschickt worden, sagte Vincenz. Dass die Bank auch Kosten für die Demolierung eines Hotelzimmers, das Vincenz mit einer Tänzerin bezogen hatte, übernahm, sei ein Versehen gewesen. Dabei habe es sich um eine private Rechnung gehandelt. Die Ausgaben in Clubs und Bars seien aber geschäftlich begründet gewesen. Man habe dort nach dem Essen Geschäftsgespräche in kleineren Gruppen fortgeführt. „Wurde Bier getrunken oder Champagner?“, fragte Aeppli. Das sei sehr unterschiedlich gewesen, antwortete Vincenz. Er habe immer wieder Geschäftsleute eingeladen, um sie für das Unternehmensgeschäft zu gewinnen. „Ich war Tag und Nacht für Raiffeisen unterwegs.“ Die meisten Auslagen habe er per Firmenkreditkarte bezahlt.

Die Auslandsreisen nach New York, Dubai, Australien und in etliche andere Länder begründete Vincenz auch damit, dass Raiffeisen zur Refinanzierung des Hypothekengeschäfts Kontakte zu internationalen Banken benötigt habe. Aber zu seiner Reise übers Wochenende nach New York seien keine Geschäftstermine aufgeführt, entgegnete der Richter. Solche hätten aber stattgefunden, antwortete Vincenz. Dass Raiffeisen 7200 Franken für einen Flug seiner Lebensgefährtin nach Dubai bezahlt habe, sei ein Fehler gewesen. Er wolle das zurückzahlen. Seinen fast 30 000 Franken teuren Flug mit einem Privatjet von Teneriffa in die Schweiz erklärte er mit dringenden geschäftlichen Gründen: Er habe an der 100-Jahr-Feier einer Raiffeisenbank teilnehmen müssen.

Aeppli fragte auch nach den umstrittenen Firmentransaktionen. So wollte er wissen, warum sich Vincenz gemeinsam mit seinem Geschäftspartner und Mitangeklagten Beat Stocker verdeckt an Commtrain beteiligt habe, bevor die Firma vom Zahlungsabwickler Aduno übernommen wurde, an dem Raiffeisen beteiligt war. „Warum wurde das nicht transparent gemacht?“ Vincenz‘ Antwort: „Das frage ich mich heute auch, ich war unerfahren.“ Der heimliche Deal bescherte Vincenz und Stocker nach Schätzung der Staatsanwaltschaft einen Millionengewinn. Insgesamt haben die beiden durch heimliche Vorab-Engagements bei Start-ups, die später von Raiffeisen oder Aduno gekauft wurden, angeblich 25 Millionen Franken eingestrichen. Vincenz beteuerte seine Unschuld.