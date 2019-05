Am vergangenen Sonntag haben die Schweizer in doppelter Hinsicht europafreundlich abgestimmt. Zum einen votierten sie mit klarerer Mehrheit für eine Anpassung des heimischen Waffenrechts an jenes der EU und damit für einen Verbleib des Landes im Schengen-Verbund. Zum anderen stimmten sie mit einer Zweidrittelmehrheit für eine EU- und OECD-kompatible Anpassung der Unternehmensbesteuerung. Für Herbert Scheidt, Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, sind das positive Signale im Hinblick auf den umstrittenen institutionellen Rahmenvertrag, den die Europäische Union mit der Schweiz abschließen will. „Die klaren Abstimmungsergebnisse vom Sonntag zeigen, dass der Schweizer Souverän bereit ist, auf Europa zuzugehen und internationale Regeln zu respektieren“, sagt Scheidt im Gespräch mit der F.A.Z.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Nach Ansicht des obersten Vertreters des Spitzenverbandes des Schweizer Finanzplatzes ist der EU-Rahmenvertrag von allergrößter Bedeutung für die Zukunft der Eidgenossenschaft. „Ob die Schweiz das Rahmenabkommen abschließt, ist eine Schicksalsfrage für das Land.“ Scheidts Stimme hat Gewicht: Er vertritt die Interessen von fast 300 Schweizer Banken, darunter die mächtigen Dickschiffe UBS und Credit Suisse.