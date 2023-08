Die Schweiz macht sich unbeliebt. Das ist für das kleine, aber wirtschaftlich starke Land heikel, zumal es Freunde sind, die sich zunehmend ärgern. Es sind die westlichen Partner, die sich unzufrieden mit dem nur lauwarmen Einsatz der Schweiz im Kampf gegen die russischen Aggressoren und deren Verbündete zeigen.

In Berlin, Paris, London und Washington erwartet niemand, dass die Eidgenossen ihre Neu­tralität preisgeben und der NATO beitreten, unter deren Schutzschirm sie nicht formell, aber faktisch stehen. Aber dass der Bundesrat, wie die Regierung in Bern heißt, keinerlei Anstalten macht, das antiquierte schweizerische Kriegsmaterialgesetz so weit zu ändern, dass wenigstens demokratische Länder ursprünglich aus der Schweiz bezogene Rüstungsgüter an die mühsam um ihre Existenz ringende Ukraine weiterreichen dürfen, verursacht Kopfschütteln.

Kiew ist verägert, Berlin irritiert

Der Bundesrat untersagte zuletzt sogar den Verkauf von 96 alten Leopard-1-Panzern an Rheinmetall. Der Rüstungskonzern wollte die einst in Deutschland produzierten Fahrzeuge, die dem staatlichen Schweizer Wehrtechnikunternehmen Ruag bloß als Handelsobjekte und Ersatzteillager dienen, erwerben, aufbereiten und an die Ukraine liefern. Das Veto aus Bern läuft einer erfolgreichen Selbstverteidigung der Ukraine zuwider und hat die Regierung in Kiew verständlicherweise schwer verärgert. Die deutsche Bundesregierung vermeidet scharfe Töne, ist aber ebenfalls irritiert.

Die unterbundene Waffenweitergabe ist längst nicht der einzige Stein des Anstoßes. Die westlichen Verbündeten werfen der Schweiz auch vor, die Sanktionen gegen Russland nur halbherzig in die Praxis umzusetzen. Im Frühjahr schrieben die Botschafter der Staaten der G 7 sowie der EU dem Schweizer Bundesrat einen geharnischten Brief, der zuvor monatelang zwischen den beteiligten Regierungen abgestimmt worden war, also von den höchsten Stellen kam. Darin forderten sie die Schweiz auf, die bestehenden Schlupflöcher im Sanktionssystem zu schließen und der internationalen Task Force beizutreten, die sich darum bemüht, die Gelder von Putins Gehilfen mit vereinten Kräften aufzuspüren.

Treibende Kraft hinter dieser konzertierten Aktion waren die Amerikaner. Sie stören sich besonders daran, dass in der Schweiz, wo reiche Russen bis zu 200 Milliarden Franken gebunkert haben dürften, bisher russische Gelder im Volumen von nur 7,5 Milliarden Franken eingefroren wurden. Als größter Offshore-Finanzplatz der Welt sollte die Schweiz endlich die gesetzlichen Lücken schließen, die es reichen Leuten erleichtert, ihre Vermögensverhältnisse zu verschleiern und Sanktionen zu umgehen.

Intransparenz herrscht auch im Rohstoffhandel

Schweizer Treuhänder und Anwälte basteln für ihre Klienten weit verzweigte (Briefkasten-)Firmengeflechte, in denen sie deren Besitztümer verstecken. Die Amerikaner haben einzelne der Geldwäsche verdächtigten Schweizer Finanzvermittler schon auf ihre Sanktionslisten gesetzt. In deren Schweizer Heimat kommt man diesen kaum bei, weil sie ein Schlupfloch im Geldwäschegesetz nutzen und unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses stehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass es in der Schweiz anders als in der EU kein Register gibt, in dem die wirtschaftlich Berechtigten einer jeden Firma einzutragen sind. Zwar arbeitet das Finanzministerium in Bern an einem Gesetz für ein solches Register. Bis dieses in Kraft tritt, werden aber noch Jahre vergehen.

Intransparenz herrscht auch im Rohstoffhandel, in dem ausgerechnet die rohstoffarme Schweiz dank niedriger Steuern und schwacher Regulierung zum führenden Platz avanciert ist. Dass über Genf und Zug lukrative Geschäfte mit russischen Rohstoffen abgewickelt werden, verstärkt den Argwohn insbesondere der Amerikaner. Zur Sanktionsüberwachung haben sie eigens eine Mitarbeiterin nach Bern entsandt, und der amerikanische Botschafter hält den Schweizern sowieso bei jeder Gelegenheit unverblümt den Spiegel vor.

Trotz des wachsenden Drucks duckt sich der Bundesrat weg. Der rechtskonservativen Schweizerischen Volkspartei, die auf eine strikte Auslegung der Neutralität pocht und jegliche Sanktionen gegen Russland ­ablehnt, wollen die Vertreter der anderen Parteien vor den Parlamentswahlen im Oktober keine Vorlage geben.

Doch diese Passivität kann sich rächen, wie die Geschichte zeigt. Auch im Fall des Bankgeheimnisses und der nachrichtenlosen Vermögen dachte man einst in der Schweizer Regierung, man könne die internationale Kritik einfach aussitzen. Stattdessen wurde sie dann von den Amerikanern mit aller Wucht zum Jagen getragen.