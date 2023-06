Euphorie und Enttäuschung liegen in der Fahrradbranche nah beieinander. Der Schreck darüber prägt auch die am Mittwoch in Frankfurt beginnende Messe Eurobike. In den Corona-Jahren waren die Fahrradhändler von ungeduldigen Kunden belagert worden. Die Lieferfristen für die Räder betrugen oft viele Monate. Die Hersteller wiederum hatten schon Schwierigkeiten, ihre Standardziele für die Produktion zu erreichen, wegen Turbulenzen auf den Transportwegen aus Asien oder auch Chipmangel. 2022 wurden den Händlern dann auf einen Schlag die nachbestellten Räder von 2021 und eine erweiterte Grundausstattung für 2022 geliefert. Die Lager waren voll, doch die Nachfrage stürzte ab.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft.

Denn der Ukrainekrieg, die Sorge vor Preissprüngen bei Strom und Heizkosten sowie der Kaufkraftverlust sorgten für Zurückhaltung bei den Käufern. Inzwischen sorgt gutes Wetter wieder für steigende Absatzzahlen, doch die Lagerbestände bleiben hoch. „2023 wird teils holprig werden, doch bis 2024 ist zu erwarten, dass sich der Fahrradmarkt wieder normalisiert und zum Wachstum zurückkehrt, vor allem bei den E-Bikes.“ So fasst Wasilis von Rauch, der Geschäftsführer des Verbandes Zukunft Fahrrad, die aktuelle Stimmung in der Branche zusammen.