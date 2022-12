Pannenpanzer Puma : Schon in der Entwicklung gab es „unerwartete technische Schwierigkeiten“

Die Rüstungshersteller Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann wollen die defekten Schützenpanzer in „zwei bis drei Wochen“ wieder flottmachen. Geschäftsberichte zeigen, welche Probleme der Puma schon in der Entwicklung bereitete.

Die Rüstungshersteller Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) wollen die defekten Puma-Schützenpanzer der Bundeswehr „in den nächsten zwei bis drei Wochen“ wieder instand setzen. Das teilten die Unternehmen am Mittwochabend mit, nachdem ihre Fachleute am selben Tag demnach das erste Mal einen Teil der Panzer untersuchen konnten. Das erste Ziel sei es, „ein qualifiziertes Schadensbild“ zu erkennen. „Die Industrie will alles daran setzen, dass der Puma weiter Rückgrat der deutschen Panzergrenadiertruppe bleibt“, teilten die Konzerne in dem gemeinsamen Schreiben mit.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Ein Blick in die Geschäftsberichte eines Gemeinschaftsunternehmens der beiden Rüstungsunternehmen verrät Details über die komplexe Historie des Pumas – und gibt Hinweise, was schiefgelaufen ist. Es geht um Pannen in der Fertigung, immer neue Anforderungen – und jede Menge Geld.

Die Stellungnahme zeigt, wie groß der Druck auf die Hersteller des Pumas ist. Nachdem am Wochenende bekannt geworden war, dass alle 18 Puma-Schützenpanzer während einer Schießübung der Bundeswehr ausgefallen waren, hatte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) eine schnelle Aufklärung des Totalausfalls gefordert. Davon hänge auch ab, ob die Bundeswehr weiter die Puma-Panzer nutzen könne – das schließt auch einen wichtigen Folgeauftrag ein, auf den KMW und Rheinmetall hoffen.

Eigentlich längst aufgerüstet

Für die Rüstungskonzerne ist es nicht nur unangenehm, dass abermals der schon früher als „Pannenpanzer“ betitelte Puma in Verruf kommt, sondern dass die 18 ausgefallenen Schützenpanzer ausgerechnet zu jenen gehören, die von den Unternehmen zuvor extra technisch aufgerüstet worden waren für den Einsatz der schnellen Eingreiftruppe der NATO (VJTF). In einer Pressemitteilung im vergangenen Sommer priesen die Hersteller „den entscheidenden Mehrwert eines voll digitalen und vernetzten Waffensystems“, gehakt haben soll es bei der Übung aber vor allem an den technischen Systemen.

Der Puma-Schützenpanzer sollte ein wichtiger Teil der Ausrüstung sein, wenn Deutschland vom 1. Januar an die VJTF anführt. Die Sondereinheit, die im Zuge der Krim-Annexion Russlands gegründet wurde, soll im Ernstfall in wenigen Tagen einsatzbereit sein. Statt Puma-Panzern stellt die Bundeswehr mangels Alternativen nun das über 50 Jahre alte Marder-Panzersystem zur Verfügung.

Ein Gemeinschaftsunternehmen steht im Fokus

Besonders nervös dürfte eine Gesellschaft in Kassel sein, deren Wohl und Wehe komplett davon abhängt, dass sich die Probleme mit dem Puma-Panzer lösen lassen. Dort sitzt nämlich die Projekt System & Management GmbH (PSM), ein Gemeinschaftsunternehmen, deren Gesellschafter zu gleichen Teilen KMW und Rheinmetall Landsysteme sind. Es wurde nur zu einem einzigen Zweck gegründet: die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Vermarktung des Pumas zu steuern. Aus Eintragungen im Bundesanzeiger lässt sich erkennen, dass das Geschäft nicht nur zu Zeiten der Auslieferung der bestellten Panzer einträglich war, sondern auch durch weitere Verträge, wie etwa zur Wartung und Instandhaltung.