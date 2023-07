Aktualisiert am

Scannen mit Computertomographie-Technik: Das soll die Sicherheitschecks an deutschen Flughäfen beschleunigen. Doch bisher stehen erst knapp 30 Geräte bereit. Bis zur Komplettumstellung wird es noch dauern.

Innovation am Check-in: zwei neue CT-Scanner-Anlagen am Flughafen München Bild: Picture Alliance

Lange Schlangen sollen der Vergangenheit angehören, das Auspacken von Computern und Flüssigkeiten an den Flughafen-Sicherheitskontrollen ebenso, die Beschränkung, Gefäße mit höchstens 100 Milliliter Flüssigkeit mitzunehmen, was jedes Getränk ausschließt, soll auch fallen. So zeichnet die Reisebranche die Zukunft der Flugreisen.

Doch Passagiere brauchen noch Geduld. Nach Informationen der F.A.Z. aus Branchenkreisen sollten Ende Juli zur Hochphase der Sommerreisezeit erst 27 neue Scanner mit Computertomographie-(CT-)Technik an hiesigen Airports im Einsatz sein – manche im Testbetrieb, weil noch Personal für die Auswertung der detaillierteren CT-Scanbilder geschult werden muss.

Großbritannien hat für sich das Ziel ausgegeben, 2024 Handgepäckkontrollen komplett auf CT-Technik umzustellen. Deutschland hätte für Ähnliches eine Mammutaufgabe vor sich, es geht bundesweit um eine dreistellige Zahl an Kontrollspuren. Doch nachdem sich wegen lange ausstehender nationaler Zertifizierungen für Geräte, die im Ausland schon im Einsatz waren, wenig getan hatte, gibt es nun Bewegung. Bis zum Jahresende soll sich die Zahl der CT-Geräte an den Passagier- und Handgepäckkontrollen verdoppeln. Das Bundesinnenministerium bestätigte auf F.A.Z.-Anfrage, dass die Bundespolizei 24 CT-Scanner geordert hat.

Die meisten Geräte stehen in Frankfurt und München

Bislang können Reisende die neue Technik fast nur an den beiden größten Airports erleben. In Frankfurt stehen 15 CT-Scanner, in München acht. Einzelne Geräte sind in Nürnberg, Köln, Stuttgart und Berlin angekommen. Der Hauptstadtflughafen werde „aktuell technisch ausgestattet“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Und er nennt weitere Orte: „Im laufenden Jahr 2023 ist die Erstausstattung beziehungsweise die Erhöhung der Anzahl der CT-Gepäckprüfanlagen der Flughäfen Düsseldorf, Berlin-Brandenburg, Hamburg und Stuttgart vorgesehen.“

Dazu dürften neue Geräte in Frankfurt und München kommen, wo die Bundespolizei und das Beschaffungsamt des Bundesinnenministeriums nicht direkt in die Umrüstung involviert sind. Für München ist seit jeher das Luftamt Südbayern, eine Behörde des Regierungsbezirks Oberbayern, zuständig. In Frankfurt hat der Flughafenbetreiber Fraport die Steuerung der Kontrollen übernommen.

Trotz des neuen Tempos – eine deutsche Komplettumstellung wird 2024 nicht gelingen. Die Ausstattung der übrigen Flughäfen, an denen die Bundespolizei die dafür nötigen Aufgaben wahrnimmt, sei „perspektivisch“ vorgesehen, heißt es von der Bundespolizei. In Frankfurt hat Fraport angekündigt, bis zum nächsten Reisesommer 40 CT-Scanner in Betrieb zu haben – es gibt dort aber etwa 170 Kontrollspuren.

München will im Jahre 2025 so weit sein

Für den Flughafen München hat das Luftamt Südbayern erklärt, der Airport werde „der erste Flughafen in Deutschland sein, der nahezu vollständig mit der neuen Sicherheitstechnik und den komfortablen Kontrollspuren ausgestattet ist“. Doch das dürfte erst 2025 erreicht werden. Der Bund will derweil die Modernisierung der Sicherheitskontrollen „technologieoffen“ angehen. „Gegenwärtig bietet die CT-Technologie das größte Entwicklungspotential. Andere Technologien wie die Röntgen-Diffraktion befinden sich in der Entwicklung“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums.