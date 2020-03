Schnapshersteller gegen Corona : „Wir können auch härter brennen“

Aktualisiert am

Flaschen mit Extrakten für Herstellung von Gin und Absinth stehen in der Dresdner Spirituosen Manufaktur. Bild: dpa

Not macht erfinderisch, heißt es. Da die Kapazitäten für Desinfektionsmittelproduktion begrenzt sind und die Nachfrage in der Coronavirus-Krise das Angebot um ein Vielfaches übersteigt, springen nun branchenfremde Unternehmen zur Hilfe. Bierbrauer und Schnapsbrenner beispielsweise, aber auch der französische Luxushersteller LVHM, der statt Parfüm nun Desinfizienz herstellt. In Großbritannien hat der Craft-Bierbrauer Brewdog ein Hand-Desinfektionsmittel mit 60 Prozent Alkoholgehalt entwickelt.

Rund um die Uhr wolle man nun in der Kleinbrauerei, die sonst das Bier „Punk IPA“ produziert, einen „Punk Sanitiser“ herstellen, der durch Zusatz bestimmter Chemikalien nicht mehr genießbar ist. Er soll an Hilfsorganisationen und das Gesundheitswesen verschenkt werden, hieß es von den Brauern aus dem schottischen Aberdeenshire, die mit ihrer Ankündigung natürlich auch einen großen PR-Effekt erzielt haben.

Der Schnapshersteller Verdant Spririts aus Dundee will ebenfalls mitmachen und 400 Liter Desinfektionsmittel beisteuern, ebenso stellt eine Gin-Destille aus London ihre Produktion um. Ärzte warnen indes, dass das Trinken von hochprozentigem Alkohol nicht gegen das Coronavirus hilft.

Auch der reichste Mann Europas hilft

Auch aus der Schweiz kommen Nachrichten, dass Schnapsbrenner beim Corona-Kampf mitmachen wollen. Der Verband der Schweizer Brenner mit 400 Mitgliedern, die in ihren Destillen sonst Obstler oder Kräuterschnaps brennen, hat Hilfe angeboten. Es sei kein Problem, statt der 40- bis 50-prozentigen Schnäpse noch härter zu brennen und den Alkoholgehalt auf 60 oder 70 Prozent zu steigern, was für ein medizinisches Desinfektionsmittel ausreicht. Besonders viel kommt von diesen Kleinherstellern aber trotzdem nicht zusammen.

Mehr Kapazitäten hat da der französische LVHM-Konzern, der mit Bernard Arnaud dem reichsten Mann Europas gehört. Wie berichtet, soll seine Parfüm- und Kosmetiksparte, die sonst Dior-Parfüms und andere Duftwässer herstellt, jetzt „große Mengen hydroalkoholisches Gel“ produzieren. In der ersten Woche will er mit zwölf Tonnen Hydrogel starten, die vorrangig an Kliniken im Großraum Paris verteilt werden sollen.

In Großbritannien hat der Fiskus angekündigt, den Destillen unbürokratisch eine Genehmigung zu geben, die sie für ihre Corona-Desinfektionsmittel von der Alkoholsteuer befreien würde. Es werde jede Hilfe im Kampf gegen das Virus benötigt, hieß es aus dem Finanzministerium.