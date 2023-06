Die Partnerschaft mit dem französischen Autokonzern Renault war beim japanischen Hersteller Nissan schon oft umstritten. Nun zeigt eine Schlammschlacht in der Vorstandsetage, dass die Meinungen darüber, wie weit die Kooperation mit den Europäern gehen sollte, offenbar weiterhin weit auseinanderliegen.

So soll der Vorstandsvorsitzende Makoto Uchida über längere Zeit seinen Stellvertreter Ashwani Gupta bespitzelt haben. Ziel sei gewesen, etwas gegen Gupta in der Hand zu haben, der gegen die von Uchida betriebene Neuausrichtung der Zusammenarbeit mit Renault opponierte. Das schrieb der Nissan-Berater Hari Nada in einem Brief an Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters nun zitierte.

Nissan hat nach eigenen Angaben eine Untersuchung der Vorwürfe von einer unabhängigen externen Stelle eingeleitet, will den Vorgang ansonsten aber nicht weiter kommentieren.

Tatsächlich hatte der japanische Konzern im April überraschend bekannt gegeben, dass Gupta zur nächsten Hauptversammlung Ende Juni nicht wieder für den Vorstand nominiert werden solle. Bis dahin hatte der 2019 in den Vorstand gezogene Gupta als heißer Kandidat für den Chefposten gegolten.

Doch wie die „Financial Times“ vor zwei Wochen unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, war er kurz zuvor mit mehreren internen Beschwerden konfrontiert worden. Da einige dieser Vorwürfe schon mehr als ein Jahr zurücklagen, sei der Eindruck entstanden, dass es sich nur um eine Kampagne gegen Gupta handeln konnte.

Die nächste Krise für Nissan

Dass nun durch die öffentlich gewordenen Bespitzelungsvorwürfe auch der Vorstandschef Uchida in ein äußerst schlechtes Licht gerückt wird, werten japanische Medien schon als schlimmste Krise des Unternehmens, seit im Jahr 2018 der Begründer des japanisch-französischen Bündnisses Carlos Ghosn überraschend festgenommen worden ist.

Nissan und Renault bilden gemeinsam mit dem ebenfalls japanischen Autohersteller Mitsubishi ein Dreierbündnis mit gegenseitigen Kapitalverflechtungen. Diese sollen derzeit allerdings neu austariert werden, worüber der aktuelle Streit bei Nissan offenbar entbrannt ist. Der Renault-Chef Luca De Meo hatte angekündigt, dass sein Unternehmen die Beteiligung an Nissan deutlich verringern werde, von rund 43 auf 15 Prozent. Dagegen kündigte Nissan an, sich an der Elektroauto-Tochter Ampere von Renault zu beteiligen.

Wie sehr die Vorwürfe nun auch Uchida schaden, ist noch nicht klar. In Japan gehen die Befugnisse von Unternehmen gegenüber ihren Mitarbeitern sehr viel weiter als in Deutschland. So dürfen Unternehmen zum Beispiel die Telefonate und den Mailverkehr von Angestellten überwachen, sogar das Verhalten außerhalb des Büros, wenn der Arbeitgeber Betriebsinteressen gefährdet sieht. Das bestätigte der Betrugsermittler Akira Takeuchi gegenüber der japanischen Zeitung „Asahi Shimbun“.