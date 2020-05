Schlachthöfe : Pandemieplan 2.0 als letzte Chance

So viele Corona-Infizierte wie im Unternehmen Müller Fleisch in Birkenfeld gab es bislang noch in keinem anderen Betrieb in Deutschland. Dort wurden 400 von 1100 Mitarbeitern positiv getestet. Auch wenn die Quote in der zweiten Testreihe auf knapp 10 Prozent zurückging, geht diese Entwicklung dem zuständigen Landrat des Enzkreises, Bastian Rosenau, gegen den Strich: „Diese Zahlen sind eindeutig zu hoch.“ Er fordert schnelle Maßnahmen von Müller Fleisch, um die Infektion einzudämmen.

Bis zum Freitag müssen die Unternehmer Martin und Stefan Müller erklären, was konkret geändert und wie dies durchgesetzt wird. Was definitiv vom Landratsamt gefordert wird, sind regelmäßige Corona-Tests in kurzen Abständen für alle bisher negativ getesteten Mitarbeiter. „Müller Fleisch soll das in Eigenregie und auf eigene Kosten machen. Wir können gern Laborkapazitäten vermitteln“, stellt der Erste Landesbeamte Wolfgang Herz klar, der das Corona-Krisenmanagement im Enzkreis verantwortet.

Er setzt auf die Einsicht der Müller-Führung, die sich auch für die Subunternehmen verpflichten soll. „Heute hatte ich erstmals den Eindruck, dass man verstanden hat: Es braucht einen Pandemieplan 2.0“, sagt Herz im Gespräch mit der F.A.Z. „Wenn es wieder nicht klappt, muss man den Betrieb wirklich schließen.“

Müller Fleisch, einer der größten Rinderschlachter in Deutschland, war kurz nach Ostern der erste Fleischbetrieb mit einer großen Zahl von Corona-Infektionen. Mittlerweile zeigen sich solche Probleme vor allem in den landwirtschaftlich geprägten norddeutschen Regionen, wo schnell mit Betriebsschließungen reagiert wurde. Außerdem haben die Landesregierungen Corona-Tests in allen Schlachthöfen angeordnet, Zigtausende von Beschäftigten werden nun zeitnah überprüft.

Produktion muss sinken

Die Strategie im Süden ist eine andere. Hier setzt man auf die Infektionsbekämpfung in einem geschlossenen System. Nach dem ersten Corona-Fall bei Müller Fleisch kurz nach Ostern wurde der komplette Betrieb unter Quarantäne gestellt. Die Mitarbeiter durften sich nur noch in ihrem Wohnraum und an der Arbeitsstelle in Birkenfeld aufhalten, kein Fremder durfte mehr das Unternehmen betreten. Das Ziel, die Bevölkerung zu schützen, habe man damit erreicht, sagt Landrat Rosenau zufrieden.

Nur bei Müller Fleisch selbst gab es ein Leck: Dort wurden mit Blick auf die Grillsaison 50 neue Mitarbeiter angeheuert. Auch so etwas ist von Amts wegen künftig ausdrücklich untersagt. Für Müller bedeutet das einen Produktionsrückgang, denn die neu positiv getesteten Mitarbeiter sind nun in Quarantäne. Von den schon genesenen Kollegen gibt es dem Vernehmen nach einige, die gern nach Hause in ihre osteuropäische Heimat zurückkehren wollen.

„Ich habe die Erwartung, dass der Betrieb ein ganzes Stück runterfährt“, sagt Wolfgang Herz: „Ich bin gespannt, wie man sich das vor allem in den Kernbereichen der Schlachtung vorstellt. Wenn hier die Prozesse verlangsamt werden, muss die Produktion sinken.“

Sehr detailliert hat das Landratsamt dem Unternehmen erklärt, was notwendig ist: „Da geht es nicht um Gut oder Böse“, betont Herz, „sondern darum zu klären, wo es klemmt.“ Sehr detailliert fordert das Landratsamt von Müller Fleisch eine Beschreibung der einzelnen Abläufe in der Schlachtung, der Zerlegung der Tiere und der Konfektionierung des Fleischs, mitsamt der Risiken. Schummeln geht dabei nicht, macht Herz klar – denn wegen der immer notwendigen Fleischbeschau sind die entsprechenden Behördenmitarbeiter bestens vertraut mit den Gegebenheiten: „Da kann man uns nichts vormachen.“

Am heikelsten ist die Arbeit dort, wo die Körper der Tiere geöffnet werden; nämlich in kalten, stark belüfteten Räumen, die trotzdem voller Aerosole sind, von den Ausscheidungen der Tierkörper ebenso wie von den schwitzenden und keuchenden Schlachtarbeitern: „So eine Zerlegung ist Knochenarbeit.“

Schichtpläne sollen entzerrt werden

Vielleicht, so spekuliert Herz, könnte eine etwas andere Belüftung schon helfen. Ansonsten gilt Abstandhalten als oberstes Gebot. Damit das künftig wirklich klappt, werden nun eigens dafür zuständige Sicherheitsleute darauf achten, dass jeder verstanden hat, dass 1,50 Meter keine beliebige Zahl ist, sondern ein Abstand, der überall verlangt wird. Verstöße dagegen sollen jetzt betriebsintern geahndet werden: Wer den Abstand nicht einhält, muss eine Strafe zahlen.

Damit es mit dem Abstandhalten leichter fällt, sollen Pausen- und Schichtpläne entzerrt werden, die Wege im Werk bekommen alle eine Richtungsmarkierung, und der Personenaufzug ist erst einmal gesperrt. „Das hört sich alles klein an, bringt aber bestimmt eine deutliche Verbesserung“, gibt sich Herz optimistisch.

„Wir regieren in den Betrieb mit rein“, macht er klar. Per förmlicher Verfügung könne das Landratsamt auch auf interne Dokumentationen zugreifen. Die Verantwortung von Müller Fleisch und den Subunternehmen wiederum ende nicht am Werkstor, lautet die Ansage von Landrat Bastian Rosenau: „Wir wissen, dass die Wohnverhältnisse die Infektionsketten fördern – das ist kein Vorwurf, sondern eine Tatsache.“ Die vielen osteuropäischen Beschäftigten wohnen meist unter beengten Verhältnissen, gelegentlich zu viert oder zu sechst in kleinen Räumen. Küchen und Sanitärräume werden von vielen gemeinsam genutzt.

„Es ist gut möglich, dass dieses Geschäftsmodell künftig so nicht weiter geführt werden kann“, sagt Wolfgang Herz: „Für uns ist das keine sozialpolitische Diskussion. Uns treibt das ganz praktische Problem, nämlich der Infektionsschutz.“ Unterstützung können die örtlichen Behörden bald von der Bundespolitik erwarten. Kanzlerin Angela Merkel sprach von „erschreckenden Nachrichten“ aus der Fleischindustrie und kündigte an, Arbeitsminister Hubertus Heil werde dazu am kommenden Montag ein Konzept für notwendige Änderungen vorlegen: „Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel.“