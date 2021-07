Schiffsreisen nach Corona : MSC will Kreuzfahrt-Europameister werden

In der Corona-Zeit steckt sich MSC Cruises ein hohes Ziel. Dessen Chef Gianni Onorato spricht über eine Blase auf Schiffen, Bauaufträge und darüber, was der Reederei finanziell half.

Jungfernfahrt in der Pandemie – für ein Kreuzfahrtschiff dürften sich Reeder anderes wünschen. Gianni Onorato, Chef von MSC Cruises, hat für Anfang August den Neuzugang der MSC Seashore im Kalender. Es ist nicht irgendein Schiff für MSC, sondern eine großes. 339 Meter lang, 41 Meter breit, Platz für bis zu 5800 Menschen. Größer wird die MSC World Europa, doch die soll erst 2022 zur Flotte stoßen, wenn sich die Corona-Wogen hoffentlich geglättet haben.

Ein Ziel will sich Onorato von der Pandemie nicht zerstören lassen. „Wir werden zur größten Kreuzfahrtmarke in Europa aufsteigen. Und wir haben sehr große Chancen in den Vereinigten Staaten, wo unser Marktanteil noch klein ist, vor uns“, kündigt er im Gespräch mit der F.A.Z. an. Und ohne großes Neubauprogramm geht das nicht.