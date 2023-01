Neuer Absatzrekord : Champagner ist so begehrt wie nie zuvor

Der Champagner-Absatz erreicht ein neues Rekordhoch – nicht aber in Frankreich. Zugleich haben die großen Häuser leicht an Marktanteil verloren.

Champagner verkauft sich so gut wie nie zuvor. Mit 326 Millionen Flaschen lag der Absatz des prestigeträchtigen Schaumweins vergangenes Jahr 1,6 Prozent über dem Niveau von 2021. Der Umsatz übersprang erstmals die Marke von 6 Milliarden Euro. Das teilte der Comité Champagne am Mittwoch mit, Dachverband der rund 16.000 Winzer und 340 Häuser aus der französischen Region rund um die Städte Reims, Épernay und Troyes. 

Seit 1936 dürfen die Trauben für den unter geschützter Ursprungsbezeichnung stehenden Schaumwein nur dorther stammen, und laut EU-Recht darf heutzutage kein Winzer aus einem anderen Gebiet ein Produkt mit dem Namen Champagner auf den Markt bringen. Champagner habe im vergangenen Jahr wieder „Menschen in der ganzen Welt begleitet, die sich über das Ende der Einschränkungen gefreut haben und die die Lust am Feiern, am Ausgehen und am Reisen wiedergefunden haben“, frohlockte David Chatillon, Präsident der Verbands der Champagner-Häuser.

Exportanteil wächst weiter

Doch nicht überall ist die Entwicklung positiv. So setzte sich die Champagner-Absatzschwäche im Heimatmarkt Frankreich vergangenes Jahr fort. Knapp 138 Millionen Flaschen wurden dort verkauft, 1,7 Prozent weniger als 2021.

Beobachter verweisen auf den allgemein sinkenden Weinkonsum und die wachsende Popularität anderer Schaumweine wie Prosecco, vor allem unter jüngeren Franzosen – zumal solche Alternativen oft günstiger sind als der wegen seiner aufwendigen Herstellung mit mindestens 15-monatiger Flaschengärung teure Champagner.

57 Prozent des Schaumweins wird mittlerweile ins Ausland verkauft. Das war vor zehn Jahren noch anders, damals lag der Exportanteil erst bei 45 Prozent. Die größten Absatzmärkte hinter Frankreich sind die USA, Großbritannien, Japan und Deutschland. Genaue Zahlen für den deutschen Absatz vergangenes Jahr liegen noch nicht vor, Beobachter rechen mit einem anhaltenden Wachstum.

Die meisten Häuser bauen selbst nicht an

Mit rund 237 Millionen Flaschen wurde 2022 weiterhin der Großteil des Champagners von Häusern wie Moët & Chandon und Vranken-Pommery verkauft. Mit 1,3 Prozent wuchs ihr Absatzanteil aber deutlich schwächer als der von Winzer-Genossenschaften wie dem Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte, der um 7,7 Prozent zulegte.

Als Hauptgrund gilt der Mangel an Trauben, eine Folge der im Corona-Jahr 2020 stark reduzierten Anbaumenge, ehe der Absatz 2021 wieder auf ein Rekordhoch schnellte. Er setzte den Häusern in den vergangenen Monaten zu. Die Produktion hielt so nicht Schritt mit der starken Nachfrage, weshalb Händler nicht beliefert werden konnten.

Die Genossenschaften litten weniger unter den Engpässen und konnten so Lücken im Handel füllen und Marktanteile dazugewinnen. Ihre Absatzmenge stieg auf 31 Millionen Flaschen, die übrigen 58 Millionen Flaschen verkauften Winzer direkt.

Dass vor allem den Champagner-Häusern Trauben fehlten, ist der traditionellen Arbeitsteilung in der Region geschuldet. Demnach bauen die meisten Häuser selbst keinen oder nur wenig Wein an, während der Großteil der Winzer wiederum nur anbaut und nicht verarbeitet und produziert. Nur rund 10 Prozent der rund 34.000 Hektar zählenden Anbaufläche ist im Besitz der Häuser.

In die Zukunft blicken die Champagnerhersteller trotz der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Anspannungen mit Zuversicht. Die Weine des von Sonne geprägten Jahrgangs 2022 seien „in Menge und Qualität bemerkenswert“ und würden dazu beitragen, die Lagerbestände wieder zu füllen, teilte der Comité Champagne weiter mit.