Schaeffler-Chef im Interview : Geht die Autoindustrie unter?

Herr Rosenfeld, wie anstrengend war dieses furchtbare Corona-Jahr, noch dazu in der heftig durchgerüttelten Autoindustrie?

Wir halten mit Kraft und Verstand dagegen. Dabei hilft, dass Schaeffler mehr ist als ein Autozulieferer. Unser Industriegeschäft stabilisiert die Lage. Mich stimmt zudem zuversichtlich, dass die Krise wie ein Weckruf wirkt: Wir müssen uns darauf besinnen, was wir am besten können. Das ist sehr heilsam.

Wann haben Sie gespürt: Da braut sich was zusammen?

Wir waren früh vorgewarnt. Ende Januar schon hat unser China-Chef gesagt: Ihr dürft nicht mehr kommen, hier grassiert ein Virus. Von da an haben wir uns täglich gefragt: Was kommt als nächstes? So haben wir es lange geschafft, das Virus aus den Werken rauszuhalten, bis jetzt zur zweiten Welle, in der es – speziell in Osteuropa – manchmal aufflammt. Uns kommt dabei zugute, dass unsere Werke nicht in den Metropolen, den Hotspots stehen, sondern auf dem Land. Wir sind nicht in New York, sondern in Ohio.