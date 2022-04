Höhere Gewalt reicht nicht : Wer haften muss, wenn das Gas ausbleibt

Aktualisiert am

Zur Herstellung von Glas braucht es viel Energie in Form von Gas. Bild: dapd

Für den Fall, dass Unternehmen ihre Lieferungen wegen der Folgen des Ukrainekrieges für die Energie- und Rohstoffversorgung einschränken müssen: Können sie sich auf höhere Gewalt berufen?

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin Folgen Ich folge

Eine pauschale Antwort ist nicht möglich. „Die rechtliche Bewertung der Risiken und der Handlungsmöglichkeiten von Unternehmen bei Problemen in der Lieferkette ist sehr situationsabhängig“, sagt Vanessa Pickenack, die in der Kanzlei Oppenhoff in Köln nationale und internationale Unternehmen zu zivil-, handels- und wirtschaftsrechtlichen Fragen berät. Man müsse genau hinschauen, vor welchen Problemen die Unternehmen konkret stehen: „Rohstoff- und Energiepreiserhöhungen sind rechtlich nicht notwendigerweise ebenso einzuordnen wie Rohstoffengpässe“, erläutert Pickenack.