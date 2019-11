Börsengang von Ölunternehmen : Wie Saudi Aramco so groß wurde

Verrat an der britischen Krone lag in der Familie. Kim Philby war der Spion, der Großbritannien vermutlich den größten Schaden zugefügt hat. Der ranghohe Agent des britischen Geheimdienstes MI6 hatte Russland mit Geheimnissen versorgt und sich später nach Moskau abgesetzt. Er hatte seine Anstellung auch seinem Vater zu verdanken, dem Arabisten Harry St John Philby. Dieser stand selbst lange in Diensten der Krone. Und wie sein Sohn war St John Philby vermutlich ein Doppelagent – mit ebenfalls nachhaltiger Wirkung.

Seine Loyalität gehörte wiederum Ibn Saud, dem Mann, der Saudi-Arabien gründete und bis 1953 beherrschte. Philby sollte eine wichtige Rolle spielen während des Aufstiegs Saudi-Arabiens zur Ölnation. Er hatte Ibn Saud im Jahr 1917 das erste Mal in diplomatischer Mission getroffen – und warb danach in London für dessen Eroberungspläne. Das Vereinigte Königreich stand Ibn Sauds Ansinnen denn auch nicht im Wege, die arabische Halbinsel unter seine Fuchtel zu bringen, die Briten unterstützten seine frühen Feldzüge gegen feindliche Stämme mit Geld und mit Munition. Im Jahr 1932 war Ibn Saud am Ziel: Er machte sich zum König eines neuen Staates namens Saudi-Arabien. Allerdings plagten ihn große Geldsorgen. Die wichtigste Einnahmequelle des jungen Staates waren Pilger aus aller Welt, die, ihrer religiösen Pflicht folgend, einmal im Leben die heiligen Stätten des Islams besuchten, Mekka und Medina – doch die Weltwirtschaftskrise in den frühen dreißiger Jahren hatte diesen lukrativen Pilgerstrom ausgetrocknet. Zur Einnahmenmisere kam hinzu, dass Ibn Saud kostspielige Ideen und Pflichten hatte: Er wollte ein landesweites Radio etablieren, und er musste die Stämme mit Geld bei Laune halten.

Philby, der fließend Arabisch sprach, hatte sich in den inneren Kreis des Königs vorgearbeitet. Er kannte dessen Finanznöte und äußerte auf einer gemeinsamen Autofahrt, der König und seine Regierung kämen ihm wie Leute vor, die auf einem vergrabenen Schatz schliefen. So stellt es Daniel Yergin, einer der führenden Ölexperten der Welt, dar in seinem Standardwerk „Der Preis – die Jagd nach Öl, Geld und Macht“, dem in der Darstellung nun weitgehend gefolgt wird.

Doppeltes Spiel

Philby war überzeugt, dass unter Saudi-Arabiens Wüstensand ein immenser mineralischer Bodenschatz ruhte. Sein Verdacht war nicht unbegründet: Im Oktober 1931 war das Unternehmen Standard Oil of California (Socal) auf der Saudi-Arabien vorgelagerten Insel Bahrein auf Öl gestoßen, zum ersten Mal auf jener Seite des Persischen Golfes. Die geologischen Voraussetzungen glichen denen auf der arabischen Halbinsel selbst. Ein neuseeländischer Bergbau-Ingenieur hatte früh die Konzessionen erworben und in ein Konsortium mit den Amerikanern eingebracht, nachdem er in England auf Granit gebissen hatte. Nach dem Erfolg in Bahrein bemühte sich Socal (später Chevron) um eine Förderkonzession für das Festland – und engagierte dafür den berüchtigten Philby. Der Brite spielte mindestens ein doppeltes Spiel: Er diente sich auch einem konkurrierenden Konsortium an, der britischen Anglo-Persian Oil Company (später BP). Aber sein wahres Ziel war, im Sinne Ibn Sauds den Konzessionspreis durch Wettbewerb in die Höhe zu treiben.

Ibn Saud brauchte unverzüglich Geld. Die Amerikaner wollten ihrerseits indes nicht viel riskieren, ohne die geologische Beschaffenheit der Region untersucht zu haben. Die Briten verhandelten nur mit, weil sie Konkurrenz im Keim ersticken wollten. Am 29. Mai 1933 unterzeichneten die Amerikaner schließlich doch unter Philbys zäher Vermittlung einen Konzessionsvertrag, der für 60 Jahre galt und 930.000 Quadratkilometer umschloss – beinahe die Hälfte des Landes. Im Gegenzug bekam der König eine hohe fixe Summe und Kredite, die durch die Förderabgaben auf die künftigen Ölerlöse abgegolten und gesichert wurden.