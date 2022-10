Großauftrag für Start-up : Saudi-Arabien ordert Flugtaxis von Lilium

Dem Flugtaxi-Start-up Lilium steht ein Großauftrag aus Saudi-Arabien bevor: Saudia , die nationale Fluggesellschaft des Wüstenstaats, will 100 elektrische Fluggeräte bestellen. Ein entsprechendes Abkommen hätten beide Unternehmen auf der Future Investment Initiative in Riad geschlossen, gab Lilium am Mittwoch bekannt. Saudia wolle mit dem Kauf der Lilium-Jets „einen hochmodernen Service einzuführen, der für Gäste der Business Class neue elektrische Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie nahtlose Anschlüsse an den Drehkreuzen“ bringe.

Das technische Konzept des neuartigen Lilium-Jets besteht aus einem elektrischen Senkrechtstarter mit einer Reichweite von 175 Kilometern, der sechs Personen Platz bietet. Im kommenden Jahr soll die Produktion anlaufen, damit der erste Senkrechtstarter im Jahr 2025 ausgeliefert werden kann. Mit Klaus Roewe hat Lilium kürzlich einen neuen Vorstand angeheuert, der mehr als 30 Jahre bei Airbus gearbeitet hat.

Bisher hat das junge Unternehmen noch keine Erlöse erwirtschaftet, dafür aber allerhand Verluste. Die jüngste Halbjahresbilanz weist ein Minus von 123,7 Millionen Euro aus, insgesamt sind es 841 Millionen Euro seit der Unternehmensgründung vor sieben Jahren. Die Saudia-Bestellung steht nach Angaben eines Lilium-Sprechers für mehr als 20 Prozent des aktuellen Auftragsbestandes. Derzeit liegen Lilium Kaufabsichtserklärungen für 483 Elektroflieger vor, die vom kommendem Jahr an in Festaufträge samt Anzahlungen umgewandelt werden sollen.

Für Lillium-Aktionäre ist der Großauftrag aus Saudi-Arabien gewiss eine gute Nachricht. Schließlich hatte das junge Unternehmen, das aus der Münchner Universität heraus gegründet wurde, zuletzt mit Verzögerungen im Entwicklungsprozess enttäuscht, was den Aktienkurs noch weiter belastete. Lilium ist erst seit dem vergangenen Jahr an der Technologiebörse Nasdaq notiert. Seitdem hat die Aktie gut drei Viertel seinen Werts verloren. Mit dem Börsengang sammelte Lilium 584 Millionen Dollar ein. Zu den Großinvestoren gehören der Technologiefonds Atomico ebenso wie Chinas Internetriese Tencent .