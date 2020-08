Softwarekonzern SAP : So verläuft die Rückkehr zur Büro-Normalität

Wenn alle Mitarbeiter kommen, wird der Platz in den Büros nicht reichen. Cawa Younosi weiß das. Dennoch will der Personalchef für SAP Deutschland den Konzern wieder ein Stück näher an die Normalität rücken. Seit vergangener Woche könnten die Beschäftigten wieder in die Büros kommen ohne ein „Tagesticket“ zu lösen, also sich vorher anzumelden, sagt Younosi im Gespräch mit der F.A.Z. Auch interne Meetings seien wieder möglich, die Kantinen hätten mit beschränktem Sitzangebot schon eine Woche zuvor wieder geöffnet.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. F.A.Z.

Der Softwareriese wagt als einer der ersten Konzerne eine solch weitgehende Öffnung. Und das, obwohl von den regulären Büroarbeitsplätzen nach Angaben von Younosi wegen der Corona-bedingten Hygiene- und Abstandsregeln zurzeit nur etwa 30 Prozent zur Verfügung stehen. Gebäude für Gebäude sei man durchgegangen, habe das Ansteckungspotential bewertet und mit Blick auf behördliche Vorgaben entsprechende Belegpläne ausgearbeitet.