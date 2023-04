SAP habe einen entscheidenden Wendepunkt erreicht und trete in eine neue Phase ein, sagt Vorstandssprecher Christian Klein. Nun will er das Angebot an Programmen, die mit KI arbeiten, deutlich ausweiten.

Der Softwarekonzern SAP hat im ersten Quartal die Rückkehr zum Gewinnwachstum geschafft. Zugleich wachsen die strategisch wichtigen Erlöse mit Cloud-Lösungen unbeirrt weiter. Die Entwicklung zeige, dass SAP einen entscheidenden Wendepunkt erreicht habe und in eine neue Phase eintrete, sagte Vorstandssprecher Christian Klein der F.A.Z.

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge

Im Gespräch kündigte er nun an, das Angebot an Programmen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten, deutlich auszuweiten. Eckpunkte dazu will der Konzern nach seinen Worten auf der Kundenmesse Sapphire am 16. Mai vorstellen. Klein: „Wir werden mehr Partnerschaften mit KI-Unternehmen eingehen. Das ist ein wichtiges Werkzeug, um unser KI-Angebot auszuweiten.“