Hasso Plattner, Mitgründer, Visionär und 79 Jahre alter Übervater von SAP, hat nach langer Suche doch noch einen Nachfolger für den Aufsichtsratsvorsitz gefunden. Und der weiße Rauch über Walldorf kündet von einem echten Schwergewicht der internationalen Wirtschaft: Punit Renjen, 61 Jahre alter indischstämmiger Amerikaner, gerade in Rente gegangen, davor lange prägender Kopf des Beratungskonzerns Deloitte. Auf der Hauptversammlung am 11. Mai soll Renjen nach Plattners Willen als einfaches Mitglied in den SAP-Aufsichtsrat gewählt, ein Jahr später dann zum Vorsitzenden gekürt werden. Damit, so Plattner, werde ein „strukturierter Übergang an der Spitze des Aufsichtsrates eingeleitete, der die notwendige Kontinuität für das weitere Wachstum des Unternehmens sichert.“

Platter bezeichnete Renjen als idealen Kandidaten. Als „sehr erfolgreicher“ Vorstandsvorsitzender eines der größten Beratungsunternehmens der Welt, bringe er wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse in den Aufsichtsrat ein. Er kenne die Anforderungen globaler Kunden genau und ebenso das Potenzial von SAP.