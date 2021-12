Für eine Milliarde Dollar : Sanofi übernimmt Krebsspezialisten

Der französische Pharmakonzern Sanofi verstärkt sich mit einem weiteren Zukauf in den USA. Für eine Vorauszahlung von rund eine Milliarde Dollar (umgerechnet knapp 900 Millionen Euro) übernimmt Sanofi das kalifornische Biotechunternehmen Amunix Pharmaceuticals. Amunix winken zudem erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 225 Millionen Dollar, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die Übernahme soll im ersten Quartal abgeschlossen werden.

Amunix hat sich auf Krebs-Immuntherapien spezialisiert und noch kein eigenes Medikament auf dem Markt. Eine erste Krebstherapie der Amerikaner soll Anfang nächsten Jahres in die klinische Entwicklung gebracht werden. Für Sanofi ist es der dritte Kauf eines US-Biotechunternehmens in diesem Jahr nach Kadmon Holdings für 1,9 Milliarden Dollar und Translate Bio für 3,2 Milliarden.

„Die Amunix-Technologieplattform nutzt einen intelligenten Biologika-Ansatz der nächsten Generation zur präzisen Bereitstellung von Medikamenten, die nur in Tumorgewebe wirksam werden und gleichzeitig normales Gewebe schonen, was effektivere und sicherere Behandlungsoptionen für Krebspatienten verspricht“, wird John Reed, globaler Leiter für Forschung und Entwicklung bei Sanofi, in einer Pressemitteilung zitiert. Anleger zeigten sich von dem Zukauf unbeeindruckt, der Kurs der an der Pariser Börse gelistete Aktie startete am Dienstag mit leichten Verlusten in den Tag. Am Vormittag lag er leicht im Plus.

Rückschlag beim Impfstoff

Vorige Woche musste Sanofi einen abermaligen Rückschlag in seiner Corona-Impfstoffentwicklung vermelden. Zusammen mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline wollen die Franzosen trotz positiver erster Ergebnisse erst im ersten Quartal 2022 wichtige Studiendaten für den Corona-Impfstoff bekannt geben. Ursprünglich sollte das noch in diesem Jahr erfolgen. Die beiden Unternehmen entwickeln gemeinsam einen proteinbasierten Impfstoff. Aus der Forschung an einem mRNA-Impfstoff war Sanofi nach mehreren Verzögerungen ausgestiegen.