Kooperation mit McLaren : Pharmahersteller Sanofi lernt von der Formel 1

In Frankfurt hat Sanofi-Vorstandschef Paul Hudson viel Lob verteilt – und die Preisregulierer in Berlin gewarnt. Trotz zu wenig Tempo bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes bleibt man zuversichtlich.

Gelegentlich arbeiten Unternehmen zusammen, die auf den ersten Blick so gar nichts gemeinsam haben. Wie der Pharmakonzern Sanofi und der Formel-1-Rennstall McLaren . Drehen die Rennwagen künftig mit Werbung für Herz-Kreislauf-Arzneien ihre Runden? Im Vordergrund steht etwas anderes: Sanofi hofft, mit Hilfe von McLaren Racing die eigene Produktion auf Hochleistung zu trimmen. „Wir wollen unsere Anlagen mit der Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz eines F1-Rennstalls betreiben“, sagt der Vorstandsvorsitzende Paul Hudson.

Der Brite steht seit knapp drei Jahren an der Spitze des französischen Pharmamultis, der unter anderem aus der einstigen deutschen Hoechst AG hervorgegangen ist. Aufgrund seiner komplexen Vergangenheit galt Sanofi bisher eher als zusammengewürfeltes Pharma-Konglomerat denn als traditionsreiches Unternehmen mit klaren Wurzeln. Der kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie angetretene Hudson will das ändern. Den „One Sanofi Spirit“, den Sanofi-Gemeinschaftsgeist, will er fördern – und die Produktionseffizienz steigern. Dabei soll McLaren helfen, unter anderem mit Datenanalysen, die auch die Boxenstopps in Formel-1-Rennen optimal kurz gestalten.